大谷翔平敲第34轟 追平上季產量 連2天開砲仍救不了天使

大谷翔平本季第34轟出爐，但仍救不了天使隊。 美聯社

15日演出逆轉勝的天使 隊，16日就把勝場吐了回去，7：3的領先不保，遭太空人 隊全場5轟逆轉戰局，天使終場以8：9落敗；大谷翔平 4打數敲出1安打，就是在9局下的陽春砲，本季第34轟出爐。天使本季還剩下68場例行賽，大谷已累積34轟，追平去年整季全壘打產量。

大谷擔任第2棒、指定打擊，前3打席空手而歸，7局下在兩出局、二壘有人時站上打擊區，當時處於1分落後的太空人不敢大意，決定對他祭出故意四壞，但擋不下在他之後的棒次，太空人換上蒙泰羅（Rafael Montero）投球，一登板就是觸身球，瓦德（Taylor Ward）在滿壘的打席敲出二壘打清壘，將領先擴大為7：3。

7局上已一度靠2轟追成3：3的太空人，繼續用全壘打追擊，艾斯特維茲（Carlos Estévez）把關的第8局，被麥考米克（Chas McCormick）掃出一發兩分砲，第9局由巴瑞亞（Jaime Barria）負責關門，以保送、安打開局，兩出局後，布萊格曼（Alex Bregman）炸裂逆轉三分砲，下一棒塔克（Kyle Tucker）補上陽春砲。

天使以2分落後進入9局下，大谷敲出陽春砲重燃反撲氣勢，但泰斯（Matt Thaiss）在兩出局、一二壘有人的打席，打向右外野眼看有機會形成追平安打，卻被塔克上演美技再見撲接。

天使此役共用6名投手，3：1、7：3的領先接連失守，各挨2轟的韋伯（Jacob Webb）、巴瑞亞都被記上救援失敗。

天使隊牛棚被太空人隊的5轟炸成灰，總教練尼文（Phil Nevin）坦言是很痛的一敗，他也對於將終結者提前在8局推上場提出解釋，是因當時輪到太空人中心棒次。

「這一敗很傷、很痛。」尼文表示，天使昨天剛贏了一場逆轉勝，球隊期望從那一場開始重振，卻在今天輸了一場難堪的敗仗。

尼文賽後解釋，「我很少這麼做，因為艾斯特維茲是我們的終結者，但當時是右投面對右打的狀況，輪到中心棒次，我希望以我們最好的後援投手去應戰，再把第9局交給巴瑞亞，但結果並不理想。」

至於未在巴瑞亞挨第1轟後換上路普（Aaron Loup），尼文說：「他是牛棚剩下的最後一個投手，當時是1分差，如果我們在9局下追平，我必須考慮到延長賽。」