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MLB／一吐吞3K悶氣 大谷翔平第33轟出爐

記者蘇志畬／綜合報導
天使隊9局下仍9：12落後，大谷翔平率先敲出本季第33轟帶動攻勢，天使將比分扳平帶進延長賽，最終靠著太空人再見失誤獲勝。 Getty Images
天使隊9局下仍9：12落後，大谷翔平率先敲出本季第33轟帶動攻勢，天使將比分扳平帶進延長賽，最終靠著太空人再見失誤獲勝。 Getty Images

太空人隊與天使隊15日以全壘打互搏，7局下天使隊兩轟扳平戰局，8局上太空人隊2分砲又取得領先，大谷翔平在9局下敲出本季第33轟，帶領天使扳平，兩隊鏖戰至延長賽，天使隊靠對手再見失誤以13：12逆轉，終結6連敗。

大谷翔平前一仗登板5局掉5分（4分責失），手指還出現狀況，此役繼續擔任先發第2棒、指定打擊，前4個打席除了3局下敲出滾地球出局外，另外3次都遭到三振。

天使隊本場集滿3K的球員都有開轟，大谷翔平也不例外，9局下面對普雷斯利（Ryan Pressly），一顆失投的89.2哩滑球跑到紅中，被大谷敲出中外野陽春砲，擊球初速103.5哩、飛行距離404呎。

大谷這一轟開啟攻勢，天使隊接下來連續3安，無人出局攻占滿壘，靠著暴投得分，1出局後瑞佛洛（Hunter Renfroe）的安打敲回追平分，只不過接下來兩個出局數都沒有進帳分數，進入延長賽。

10局下1出局又輪到大谷，太空人隊選擇故意四壞保送形成一二壘有人，下一棒瓦德（Taylor Ward）敲出游擊方向滾地，眼見要變成雙殺，不料太空人隊出現傳球失誤，反讓天使隊跑回再見分。

天使隊今天先靠2局下倫吉佛（Luis Rengifo）的三分砲先馳得點，只不過3局、4局上太空人隊追加4分超前，7局上又攻下5分大局，包含阿布瑞尤那一發3分砲。

6分的落後，天使隊用1個半局追平，7局下前3打席吞K的奈托（ Zach Neto）先轟出2分砲，艾斯柯巴（Eduardo Escobar）安打追回1分，也吞3K的穆斯塔卡斯（Mike Moustakas）再轟出3分砲，讓比賽回到原點。

天使隊打線很火燙，只不過牛棚持續失火，8局上開局就被連敲2安，太空人隊麥考米克（Chas McCormick）的2分砲取得11：9的領先，9局上太空人隊又靠著3支安打加上失誤添得1分，好在3分差距用9局下大局彌補。

太空人 天使 大谷翔平

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