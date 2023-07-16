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MLB／大谷5局丟5分難掩洩氣 翔平雙安救不了天使

記者蘇志畬／綜合報導
投手大谷遭到太空人狙擊，5局掉5分，天使也吞下近11場來第10敗。 （美聯社）
投手大谷遭到太空人狙擊，5局掉5分，天使也吞下近11場來第10敗。 （美聯社）

打者翔平14日敲出雙安，然而投手大谷卻遭到太空人隊狙擊，先發5局丟掉5分，其中4分為責失，退場時更罕見露出洩氣表情，無緣本季第8勝之外還吞下第5敗，天使隊最終以5：7輸給來訪的休士頓太空人，吞下6連敗，最近11戰僅1勝。

影音來源：YouTube

明星賽後的第一戰，大谷翔平擔任先發第2棒、投手，首打席就敲出左外野安打，2局下則是敲出左外野飛球出局，5局下面對2：4落後，大谷翔平在1出局後敲出安打，天使隊接下來更連敲3支安打，瞬間追平比數。

然而投手大谷卻在6局上投出四壞保送，原來是右手手指出現問題，隨後在教練團、防護員確認後提前退場，邊搖頭邊走下投手丘，回到休息區更換打擊護具時還憤怒大吼。

他在明星賽前最後一次先發，就是因為手指起水泡退場，上個月還有指甲裂開的問題。大谷表示，這次的傷有多嚴重「還很難說」。

美聯社指出，大谷最近連續3場先發，都是在手指有傷的情況下退場；隨天使近期戰績直直落，也讓大谷的未來在交易截止日前充滿不確定性。

天使總教練尼文（Phil Nevin）說：「我只是覺得第6局時有點不對，在大谷投出保送後，我發覺有點不對勁，所以想檢查一下，他也提到手指有點怪怪的。（手指）撐不太開，但（指甲）沒有折斷，也沒有類似的情況，但我們當下就覺得讓他退場是較好的決定。」

太空人總教練貝克（Dusty Baker）在談到大谷時說：「今晚，他有點不像真正的大谷，不知道（手指）水泡是不是還困擾著他，但他沒投出平時會出現的一些球路。任何時候你能從大谷手上拿下5分都是好事，只是今天他太不像他了。」

打者翔平敲出雙安，投手大谷卻遭到太空人狙擊，5局掉5分，天使也吞下近11場來第1...
打者翔平敲出雙安，投手大谷卻遭到太空人狙擊，5局掉5分，天使也吞下近11場來第10敗。（ 路透）

太空人 天使 大谷翔平

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