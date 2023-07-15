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MLB／大谷翔平不是非賣品？傳天使球團考慮聽取報價

記者蘇志畬／綜合報導
天使隊「二刀流」球星大谷翔平是否轉隊備受關注。圖為他14日擔任先發投手出賽。（美聯社）
天使隊「二刀流」球星大谷翔平是否轉隊備受關注。圖為他14日擔任先發投手出賽。（美聯社）

楚奧特（Mike Trout）受傷之後，天使隊挑戰季後賽之路變得困難重重，不賣大谷翔平的想法似乎也有鬆動，大聯盟官網記者摩洛西（Jon Morosi）透露，天使隊管理層考慮開始聽取報價，然而ESPN記者帕森（Jeff Passan）認為天使可能祭出大約留人。

摩洛西指出，有消息來約透露，天使隊考慮聽取各隊對於大谷翔平交易的報價，球隊未排除交易大限前的可能性，但即使如此，要讓天使隊願意放出大谷的代價預計會很高，接下來在主場的系列賽會影響天使隊的想法，但目前時間點來看，交易可能性還是偏低。

天使隊目前45勝46敗排名美聯西區第4，距離龍頭遊騎兵隊有7.5場勝差，在美聯外卡也排到第8名，要擠進前3還有5場得勝差，今起天使隊要在主場與太空人、洋基、海盜隊打9場比賽，可能決定是否仍具有季後賽競爭力。

不過另一方面，ESPN記者帕森擁有不同想法，他認為天使隊老闆莫雷諾（Arte Moreno）有可能砸錢留人，對大谷提出10年、6億美元合約，或是大谷會選擇簽下3到5年、年薪5000萬到6000萬美元的合約，但附帶逃脫條款，仍可跳到具有季後賽機會的球隊。

帕森認為天使隊無論老闆或是總管梅納西（Perry Minasian），都不希望留下交易史上最佳球員的名聲，所以會盡全力留人，關鍵還是在大谷本人身上。

天使 季後賽 大谷翔平

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