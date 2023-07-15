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MLB／官網MVP預測 大谷、亞古納全票領跑

記者蘇志畬／綜合報導
大聯盟季中MVP預測。
大聯盟季中MVP預測。

大聯盟賽季打到一半，下半季開打前官網再次進行年度MVP預測，美聯大谷翔平、國聯亞古納（Ronald Acuna Jr.）獲得47位專家一致指名，而具有台灣血統的卡洛爾（Corbin Carroll）也排到國聯第三。

大聯盟官網召集47名專家進行投票，提前預測美聯、國聯MVP人選，每人分別可投出5分、4分、3分、2分、1分選票，總計得分第一者就是眾望所歸。

最終結果毫無懸念，天使隊的大谷翔平與勇士隊的亞古納獲得全部的5分票，官網也指出，大聯盟史上曾出現過19次的全票MVP，最近一次就是2021年的大谷翔平，但還沒出現過同一年兩個聯盟都是全票MVP的狀況。

台美混血的響尾蛇隊外野手卡洛爾是今年新人王熱門人選，上半季敲出18轟、打擊率2成89，另有26次盜壘，速度與力量兼具，在國聯MVP票選也卡位第三。

大聯盟官網季中MVP預測票選結果如下：

美聯

1. 天使隊 大谷翔平，投手／指定打擊

2. 白襪隊 羅伯特（Luis Robert Jr.），外野手

3. 光芒隊 法蘭柯（Wander Franco），游擊手

4. 光芒隊 狄亞茲（Yandy Diaz），一壘手

5 .遊騎兵隊 賈西亞（Adolis Garcia），外野手

國聯

1. 勇士隊 亞古納（Ronald Acuna Jr.），外野手（47張第一名票）

2. 道奇隊 貝茲（Mookie Betts），外野手

3. 響尾蛇隊 卡洛爾（Corbin Carroll），外野手

4. 道奇隊 弗里曼（Freddie Freeman），一壘手

5. 馬林魚隊 阿拉斯（Luis Arraez），二壘手

大谷翔平 勇士 道奇

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