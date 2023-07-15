MLB／紅襪搶大谷？歐提茲：值得換半支球隊

大谷翔平今年球季結束後將成為自由球員，各隊努力想挖走這塊寶。（Getty Images）

大聯盟交易大限即將來臨，大谷翔平 今年球季結束後將成為自由球員，天使 隊是否會交易大谷再度成為熱門話題，除了老東家天使陷入兩難外，各隊使盡全力要搶這塊寶。

隨著戰績直線下滑，來到十字路口的天使必須思考，季中交易大限前到底要忍痛送走大谷翔平換回資產、或冒著讓他免費走人的風險留下打完這季，曾執掌這支球隊的麥登（Joe Maddon）面對這難題也難有答案。

若天使今年又提前放假，只想贏球的大谷很可能會轉投他隊，外界也不斷呼籲天使應該盡快壯士斷腕。不過大谷可說是天使隊的門面，讓他們難以扣下板機，但麥登提醒：「如果球隊不交易大谷，最終他去了別隊，也會是很差的策略。」他也相當同情老東家的處境，「他們得持續思考，這是個困難抉擇。你必須做對團隊最有利的決定。」

如果天使隊將大谷翔平擺上交易台，身為「谷粉」的傳奇球星歐提茲（David Ortiz）認為紅襪隊應全力爭取，大谷剛好可以彌補投打兩端的需求，送出半支球隊交換都不為過，但有一項條件，「要確定有辦法把他繼續簽下來」。

歐提茲指出，像大谷這樣的球員應該要在會贏球的球隊，「因為他能幫助你贏球，大家都想要大谷，但我不知道能不能如願，因為天使隊不知道會不會放人，但我認為他們應該放手，因為他們簽不下他。」

「ESPN」記者歐尼就在節目上爆料，很多棒球界相關人士認為，洋基 是最想網羅大谷的球隊，原因是陣中球星柯爾（Gerrit Cole）、賈吉（Aaron Judge）和史丹頓（Giancarlo Stanton）能力都在巔峰，因此洋基需要「Win Now」。