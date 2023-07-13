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MLB／聯盟最強球員 大谷點名貝茲

體育新聞組／綜合報導
大谷翔平談到最強球員時，點名道奇隊貝茲。（歐新社）
大谷翔平談到最強球員時，點名道奇隊貝茲。（歐新社）

儘管大谷翔平無法在今年明星賽展現二刀流，但外界仍關注他季後的動向。水手球迷11日在比賽中高喊「快來西雅圖」，前大聯盟球員楊恩（Chris Young）問大谷「最喜歡的球員是誰？」大谷翔平也給出答案。

大谷翔平透露最喜歡的球員是守護者隊拉米瑞茲（Jose Ramirez），雖然兩人在例行賽不同隊，但彼此見面交談都很有趣，他是個「Nice Guy」。

賽後談到最強球員時則點名道奇隊貝茲（Mookie Betts），他認為貝茲能守右外野、游擊和二壘，沒有人能力那麼強，光看就覺得很厲害。

由於大谷今年開轟效率驚人，被問到是否想挑戰洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）去年的62轟紀錄，大谷說，「當然想這麼做，但現在更注重保持健康。」

大谷11日打第二棒，首打席被響尾蛇隊賈倫（Zac Gallen）三振，第二打席對決前隊友科布（Alex Cobb），選到四壞保送上壘，隨後靠暴投、推進上三壘，但沒有得分。

針對球迷向大谷喊話，水手球星「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodriguez）透露有和大谷聊很多事情，但沒有招募大谷，因為不能違反聯盟規定，「我只是問了幾個問題。這是一件很有趣的事，看到整個城市團結一致，他們只要團結就能做些了不起的事，我覺得很酷。」

大谷翔平談到最強球員時，點名道奇隊貝茲。（Getty Images）
大谷翔平談到最強球員時，點名道奇隊貝茲。（Getty Images）

大谷翔平 道奇 洋基

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