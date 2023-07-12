MLB／動向傳言滿天飛 大谷：都是假的

大谷翔平是今年美聯MVP大熱門。（Getty Images）

大聯盟明星周10日展開，日籍球星大谷翔平 連續3年以先發指定打擊、投手雙料入圍 ，但因為手傷推辭投球任務，僅擔任打者出賽。雖然大谷本季的表現仍相當夢幻，成為美聯MVP大熱門，但天使隊明星賽前勝率再度跌破5成。在明星賽的聯訪中，大谷多次被問到未來動向，並明確說出：「輸球的感覺真的爛透，這種感覺每年都愈來愈強烈，所以一年比一年更想闖進季後賽。」

當天約30分鐘的聯訪，大谷依序面對日本 電子媒體、日本文字媒體提問，再來是英文提問，而話題多數集中在他的交易、自由球員動向。

談到交易，大谷說決定權並不在自己手上，「所以我試著不去想，專注在今年球季。」至於季後自由身，大谷回應：「我沒投入過自由市場，我不知道屆時狀況，我會先專注在今年賽季，盡我可能幫助球隊拿下最多勝場。」

對於記者提文是否接近與小熊簽約？大谷笑說，「關於這些報導，大部分都是假的」。他也提到自己對於大市場、小市場球隊並無任何偏好。

大谷在訪談中倒是明確提到今年明星賽的舉辦城市西雅圖，因為他近兩年的休賽季共在這裡待了4個月，對這裡的印象是「nice」和「clean」。至於有沒有其他球星趁明星周機會遊說他的加入，大谷笑答：「這是秘密」。

此外，記者還問到，有夜間比賽都幾點起床？大谷表示，如果是在主場的話，為了吃早餐會起床一次，「吃完早餐又繼續睡」。

對於平時感興趣的事物，大谷說，也會看日本的綜藝節目跟電影，「平常都是一個人悠閒生活」。