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MLB／葛雷諾vs.葛雷諾誰會贏？兒子：要看計時或出局制

記者陳宛晶／即時報導
葛雷諾父子成為史上第一對稱霸全壘打大賽的父子檔。（美聯社）
葛雷諾父子成為史上第一對稱霸全壘打大賽的父子檔。（美聯社）

藍鳥隊重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）今天抱回全壘打大賽冠軍，跟進父親葛雷諾（Vladimir Guerrero）的成就，成為史上第一對都稱霸過全壘打大賽的父子檔，被問到兩位葛雷諾若一起參賽，誰會勝出？兒子理性分析，「如果是計時制，我會贏，如果是出局制，我爸會贏。」

小葛雷諾2019年3輪瘋狂炸裂91轟卻未奪冠，接下來面對全壘打大賽戰帖都婉拒，直到今年在家人的盼望下才再度參賽。

小葛雷諾在首輪前半還未找到感覺，但一旦進入節奏就開始一轟接一轟，他在前兩輪淘汰貝茲（Mookie Betts）、 羅德里奎茲（Julio Rodriguez），決賽再以25轟擊敗光芒隊阿羅薩雷納（Randy Arozarena）。

「真的不簡單。」小葛雷諾表示，「有些人可能覺得打這個比賽很簡單，但要在3分鐘裡都全力揮擊，真的會讓你精疲力盡。」

父親在2007年奪得全壘打大賽冠軍時，小葛雷諾才8歲，「老實說，我不太記得2007年了，但我很開心、很驕傲我和我爸都贏得了全壘打大賽。」至於父親有沒有給予建議，他笑說：「0建議，開轟就對了。」

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