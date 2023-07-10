MLB／不能再爛下去…洋基開除打擊教練 28年來首見季中異動

洋基開除打擊教練勞森。（美聯社）

團隊打擊遲遲沒有起色，洋基 隊做了28年來首見的事：季中教練團異動。

洋基隊9日以4：7輸給小熊隊賽後，宣布解雇打擊教練勞森（Dillon Lawson），助理打擊教練戴克斯（Casey Dykes）、威克森（Brad Wilkerson）暫代職務，洋基預計從外部尋找人選，在明星周結束前宣布新任打擊教練。

總經理凱許曼（Brian Cashman）指出，決定異動的時間點是在7日以1：14輸給金鶯隊、8日以0：3輸給小熊隊賽後，這是洋基本季第30次、賈吉（Aaron Judge）受傷後第12次單場得分在2分以下。

「我跟很多看了我們比賽的人聊過，特別是在最近幾個月裡。」凱許曼表示，「我知道我們有些傷兵，但整體來說，我們的打擊確實表現掙扎。」他也強調季中異動需要更謹慎，自己絕非草率行事，「我認為我們需要在下半季衝刺，這是必要的改變。」

洋基的團隊打擊率2成31排名大聯盟第28，只勝過老虎、運動家隊，在賈吉趾傷缺陣的31場比賽裡更是只剩2成18；此外，690支安打排名第29、上壘率3成排名第26。

洋基前一次在季中進行教練團異動，已要追溯到1995年7月，投手教練以康崔拉斯（Nardi Contreras）取代康納斯（Billy Connors），當時的洋基總教練為蕭瓦特（Buck Showalter）。