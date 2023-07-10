MLB／勇士史泰德 11場勝投、166次三振 上半季雙冠王

聯盟三振王史泰德投出11K，在明星賽前持續推高個人三振數。（Getty Images）

勇士 新科王牌史泰德（Spencer Strider）持續用三振寫日記！8日他在對戰光芒的比賽中主投6.1局送出11張國王笑臉，幫助勇士以6：1擊敗美聯龍頭光芒，拿下本季第60勝，持續坐穩聯盟戰績第一的位置。除此之外，史泰德賽後累積11勝及166K，在明星賽前一舉登上聯盟勝投、三振雙冠王。

明星賽前的周末，在坦帕灣的系列賽備受球迷關注。一邊是開季頻頻創下連勝紀錄的美聯霸主光芒；另一邊則是六6月後戰績長紅，近期剛超車成為聯盟龍頭的勇士，兩邊正面對決同時也是對「聯盟最強」一稱的爭奪。而在勇士前兩場都獲勝之後，也確定拿下系列賽勝利。

這場比賽勇士推出王牌史泰德迎戰光芒菜鳥布萊德利（Taj Bradley），他在6.1局的投球中僅被敲出4支安打，另外飆出11次三振。而他也成為繼2017年的薛則（Max Scherzer）後，大聯盟90年來第二位在明星賽前投出160K，同時被安打數在80以下的投手，該年的薛則拿下了賽揚獎。

事實上史泰德曾在六月初面臨一波低潮，他曾在兩場先發中丟掉13分，但他很快站穩陣腳，在後續的四場比賽全數拿下勝投，防禦率僅1.38並送出39次三振。「看向團隊裡的大家，讓我知道自己不需要那麼完美」，史泰德說，他在今天比賽中投出連續七次三振，「我可以放鬆下來，盡可能把事情簡單化並保持專注，我在跟自己戰鬥，也在跟另一支球隊戰鬥，而這也是我擅長的。」

史泰德也不諱言，球隊近期比賽的各個環節都很順，即使在比賽中陷入困境或遇到落後，都會有人跳出來拯救大家、解決問題。勇士在近13場比賽僅吞一敗，在聯盟龍頭的位置越坐越穩，相反賽季前半段被稱為「宇宙芒」的光芒戰績則一路向下，本季最長的七連敗仍在持續。