我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

優勝美地遊客塞爆入口 華人妙招：下午入山避人潮

中國電商Shein暴紅 挑戰巨頭亞馬遜 主要競爭對手是Temu

MLB／大谷明星賽可能對上千賀 千賀老實說：不想碰到大谷

記者藍宗標／綜合報導
大谷上半季繳出驚人投打數據，明星賽可能與千賀對決。（Getty Images）
大谷上半季繳出驚人投打數據，明星賽可能與千賀對決。（Getty Images）

天使隊結束前半季賽事，大谷翔平投打出色，主要數據都是全隊最佳，32轟和6支三壘打更是大聯盟榜首，71分打點排名第2、奪三振132次第4、103支安打第7，未來身價也愈炒愈高，12日明星賽後邁入後半季賽事，當然還是很有看頭。

天使8日在客場5：10不敵道奇隊，前半季戰績45勝46敗，無法保住5成勝率，大谷從開幕戰至今只缺席兩場比賽，打擊率3成02在大聯盟名列11、美聯第6。

另外，大谷以投手身分登板17場，其中10場優質先發，戰績7勝4敗、防禦率3.32，不管投打都是天使三冠王。

大聯盟明星賽12日在水手隊主場T-Mobile球場舉行，大谷連續3年入選美聯明星隊，這次在西雅圖將以打者身分亮相，是否有機會對決大都會隊日籍投手千賀滉大，讓日本球迷充滿期待。

千賀轉戰大聯盟首季，目前出賽16場，投出7勝5敗、防禦率3.31，本來打算利用明星賽期間稍微喘息，今天以遞補身分加入國聯明星隊，大都會總教練蕭瓦特（Buck Showalter）說：「我們為他感到興奮，這對他和球隊意義重大。」

千賀目前7勝、奪三振113次都在大聯盟新人領先，成為隊史第5位菜鳥球季就入選明星賽的球員，他表示，明星賽充滿出色球員，很驚訝能夠入選名單，相信到了西雅圖會有更多感覺。

至於可能對決大谷的場面，千賀笑說：「如果可以選擇，我會選擇不要交手，但我知道美、日球迷都會喜歡，到時不管被大谷安打，還是抓到他出局，我都會好好享受這一刻。」

天使 大都會 西雅圖

上一則

MLB／勇士史泰德 11場勝投、166次三振 上半季雙冠王

延伸閱讀

MLB／大谷投打驚人結束前半季 明星賽可能日籍投打對決

MLB／大谷投打驚人結束前半季 明星賽可能日籍投打對決
MLB／大谷翔平12日打明星賽 官網：天使在交易日前處境艱難

MLB／大谷翔平12日打明星賽 官網：天使在交易日前處境艱難
MLB／大谷百安百K連3季達陣 這項紀錄133年前曾出現

MLB／大谷百安百K連3季達陣 這項紀錄133年前曾出現
MLB／大谷第32轟救不了天使 只差二壘打就是完全打擊

MLB／大谷第32轟救不了天使 只差二壘打就是完全打擊

熱門新聞

中國隊球員袁心玥（左）和刁琳宇在比賽中攔網。 （中新社）

中國女排3:2逆轉東奧冠軍美國隊 晉級世聯賽總決賽

2023-07-02 15:38
西西帕斯與女友芭多薩放閃。(取材自Instagram)

溫網／西西帕斯、芭多薩共創情侶帳號高調放閃

2023-07-04 19:00
喬丹二兒子馬克斯(左)、皮朋前妻拉莎(右)。(取材自Instagram)

NBA／認同皮朋前妻和兒子差16歲姐弟戀？喬丹搖頭：NO

2023-07-05 01:53
歌手布蘭妮（左圖）聲稱遭到NBA新秀溫班亞瑪（右圖）的保鑣攻擊。（美聯社）

NBA／布蘭妮控遭其保全打臉 溫班亞瑪：我被她抓住

2023-07-06 21:16
小甜甜布蘭妮（左）與NBA狀元溫班亞瑪之間風波未歇，布蘭妮粉絲對溫巴亞瑪大開嘲諷。（美聯社）

NBA狀元首戰表現不如預期 小甜甜粉絲狂諷「現世報」

2023-07-09 12:48
林書豪。(中央社)

林書豪找回對籃球熱愛 預告再打1年 沒鬆口赴台灣打球

2023-07-02 19:25

超人氣

更多 >
女在滬「辱華」 稱看穿中國人惡心 被地鐵乘客鎖喉壓制

女在滬「辱華」 稱看穿中國人惡心 被地鐵乘客鎖喉壓制
中國民主派挺蔡英文 遭北京海外布建警察站暴打

中國民主派挺蔡英文 遭北京海外布建警察站暴打
女子遇隨機砍殺 路人拿湯瓢、電風扇、行李箱搭救

女子遇隨機砍殺 路人拿湯瓢、電風扇、行李箱搭救
要嚇死誰…女子後車廂露出人髮 解釋後警察笑倒

要嚇死誰…女子後車廂露出人髮 解釋後警察笑倒
福建9歲女孩被蛇咬 奶奶抓1隻蜘蛛來「吸毒」 結果很驚嚇

福建9歲女孩被蛇咬 奶奶抓1隻蜘蛛來「吸毒」 結果很驚嚇