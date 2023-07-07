MLB／傷癒歸隊如初登場 張育成敲勝利打點+策動雙殺

張育成復出首戰全場4打數1安打，首打席敲回的2分打點還是勝利打點。（Getty Images）

傷癒回歸大聯盟的第一戰，張育成7日擔任紅襪隊先發第9棒、游擊手，全場4打數1安打，首打席敲回的2分打點還是勝利打點，幫助紅襪隊以7：3擊敗運動家隊拿下3連勝，2次守備無失誤，賽後球隊擊掌時也被鏡頭鎖定。

張育成歸隊的首打席就有貢獻，2局下1出局、滿壘，張育成面對右投手麥迪納（Luis Medina）投出的第一顆速球，一棒敲出擊球初速103.4哩的中間穿越安打，帶回2分打點，也開啟紅襪隊單局5分攻勢，張育成順勢進帳得分。

麥迪納隨後改變投球策略，4局下、7局下張育成交手時都被伸卡球、滑球引誘到，遭到三振，8局下面對菲利普（Angel Felipe）也吞K，張育成總計4打數1安打，吞下3次三振，另有2打點、1得分，打擊率上升到1成46，上次敲安已經是4月24日。

至於球隊需要的守備面，張育成在2局上面對彼德森（Jace Peterson）擊球初速93哩的簡單滾地球，穩穩抓下出局數，9局上則是在1出局後策動雙殺，結束比賽。

今天賽前受訪時，張育成表示，自己的心情十分興奮，「相隔2個月又回到這個球場，感覺就像是第一次被叫上大聯盟，就是有這麼興奮。」

張育成在4月25日因揮棒過猛導致左手鉤狀骨骨折，復健賽又遇到傷勢反覆，導致花了75天才在今天傷癒歸隊，紅襪隊將暫代游擊的漢米爾頓（David Hamilton）下放，空出空間給張育成。

紅襪隊在2局下攻下5分後攻勢暫停，反而運動家隊在5局上靠坎普（Tony Kemp）安打破蛋，7局上布朗（Seth Brown）2分砲追近分差；不過7局下紅襪隊又靠著3支安打攻下2分，再次拉開差距。

張育成今年過得不太順，因返台參加經典賽 遇到簽證 問題，導致春訓啟動較晚，好在成功搶進開季名單，4月底打擊增溫又遇到傷勢，如今面對第二次「開季」，張育成表示：「重點是保持樂觀，調整你的心態，去面對下一次挑戰。」