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MLB／表現如動漫熱血 J-Rod最愛看「火影忍者」

記者蘇志畬／綜合報導
水手隊新生代球星「J-Rod」羅德里奎茲今年二度入選明星賽。（歐新社）
水手隊新生代球星「J-Rod」羅德里奎茲今年二度入選明星賽。（歐新社）

MLB水手隊新生代球星「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodriguez）今年二度入選明星賽，還要挑戰全壘打大賽，拚盡全力的表現宛如日本動漫主角般熱血，J-Rod就說，自己最愛看「火影忍者」。

J-Rod在接受大聯盟「MLB Life」訪問時透露自己喜愛日本動漫的背景，從小就開始看這類內容，「火影忍者是我最愛的動漫，鳴人他原本是無名小卒，到後來變成最重要的人物，用努力證明自身價值給周遭的人看。」

22歲的J-Rod去年球季敲出28轟、75分打點，打擊率2成84，另有25次盜壘，拿下新人王頭銜，今年球季打到接近一半，也已經累積13轟、47分打點、20次盜壘以及2成51的打擊率。

對於夢想的追逐，是J-Rod喜歡看日本動漫的原因，他也說：「很多人會說『喔，你在看卡通喔』，但你們有認真注意這些卡通要表達的事情嗎？」

J-Rod今年第二度獲選明星賽，成為水手隊史第三位在22歲以前獲選兩次以上明星賽的球員，前兩人是傳奇球星等級的A-Rod（Alex Rodriguez ）、小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）。

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