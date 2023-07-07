6月火燙手感 7月急凍 大谷翔平生日變「涼」平 連10打數繳白卷

天使隊日籍好手大谷翔平進入7月，打擊急速降溫變身「涼」平，已連10打數無安打。美聯社

經歷火燙的6月，天使 隊日籍好手大谷翔平 進入生日的7月，打擊急速降溫變身「涼」平，在5日生日當天，對戰教士隊單場4打數都繳白卷，近期連續10打數無安打，7月打擊率是低迷的0.071。

天使隊5日與教士隊之戰以3：5落敗，大谷翔平4日先發登板5局丟掉5分，還因右手中指起水泡提前退場，5日繼續先發第2棒、指定打擊，然而第1、3、5局都敲出二壘滾地出局，8局上再敲出三壘方向飛球出局。

大谷翔平4打數沒貢獻，打擊率下降到2成96，天使隊全場6支安打，7局上泰斯（Matt Thaiss）的陽春砲一度追平比數，然而7局、8局下天使牛棚受主審好球帶影響，總教練尼文（Phil Nevin）氣憤抗議被趕出場，然而保送連發結果，2局各掉1分還是輸球。

大谷翔平7月5場出賽，14打數僅敲出1支安打，靠著那1發陽春砲還有1分打點進帳，然而大聯盟打點王地位已被超越，31轟的全壘打王位置也有勇士隊歐森（Matt Olson）的29轟逼近。

大谷翔平在6月以3成94打擊率敲出15轟、29分打點，整體攻擊指數（OPS）1.444；在投手丘上則是30.1局送出37K，防禦率3.26，讓他拿下單月MVP，然而6月最後一場先發出現指甲斷裂問題，進入7月投打都開始遇到麻煩。

大谷受傷加上另一球星楚奧特（Mike Trout）手腕骨折，就連洛杉磯當地報紙標題形容「「受傷會傳染」，形容天使隊近況，可能影響天使隊今年打進季後賽 的機會。天使隊2014年之後，已經8個球季沒有打進季後賽。

大谷翔平大聯盟生涯進入第6年，還沒有季後賽經驗。但就在明星賽之前，天使隊最近這波受傷潮來得突然，近8場吞下7敗，今年打進季後賽的機會變小。

相較於楚奧特手腕骨折，需要1到2個月養傷。大谷翔平的手指水泡影響較小。他仍維持打者身分，以指定打擊的角色比賽；投手方面，他正好利用明星賽休兵，預計休息9天到10天再上場投球。