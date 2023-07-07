我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

葉倫抵京第一餐吃雲南料理 筷子用得熟練 最愛吃這道菜

男子搭法航座位狂飄屎臭味 追問真相後竟是人血+排泄物

6月火燙手感 7月急凍 大谷翔平生日變「涼」平 連10打數繳白卷

體育新聞組／綜合報導
天使隊日籍好手大谷翔平進入7月，打擊急速降溫變身「涼」平，已連10打數無安打。美聯社
天使隊日籍好手大谷翔平進入7月，打擊急速降溫變身「涼」平，已連10打數無安打。美聯社

經歷火燙的6月，天使隊日籍好手大谷翔平進入生日的7月，打擊急速降溫變身「涼」平，在5日生日當天，對戰教士隊單場4打數都繳白卷，近期連續10打數無安打，7月打擊率是低迷的0.071。

天使隊5日與教士隊之戰以3：5落敗，大谷翔平4日先發登板5局丟掉5分，還因右手中指起水泡提前退場，5日繼續先發第2棒、指定打擊，然而第1、3、5局都敲出二壘滾地出局，8局上再敲出三壘方向飛球出局。

大谷翔平4打數沒貢獻，打擊率下降到2成96，天使隊全場6支安打，7局上泰斯（Matt Thaiss）的陽春砲一度追平比數，然而7局、8局下天使牛棚受主審好球帶影響，總教練尼文（Phil Nevin）氣憤抗議被趕出場，然而保送連發結果，2局各掉1分還是輸球。

大谷翔平7月5場出賽，14打數僅敲出1支安打，靠著那1發陽春砲還有1分打點進帳，然而大聯盟打點王地位已被超越，31轟的全壘打王位置也有勇士隊歐森（Matt Olson）的29轟逼近。

大谷翔平在6月以3成94打擊率敲出15轟、29分打點，整體攻擊指數（OPS）1.444；在投手丘上則是30.1局送出37K，防禦率3.26，讓他拿下單月MVP，然而6月最後一場先發出現指甲斷裂問題，進入7月投打都開始遇到麻煩。

大谷受傷加上另一球星楚奧特（Mike Trout）手腕骨折，就連洛杉磯當地報紙標題形容「「受傷會傳染」，形容天使隊近況，可能影響天使隊今年打進季後賽的機會。天使隊2014年之後，已經8個球季沒有打進季後賽。

大谷翔平大聯盟生涯進入第6年，還沒有季後賽經驗。但就在明星賽之前，天使隊最近這波受傷潮來得突然，近8場吞下7敗，今年打進季後賽的機會變小。

相較於楚奧特手腕骨折，需要1到2個月養傷。大谷翔平的手指水泡影響較小。他仍維持打者身分，以指定打擊的角色比賽；投手方面，他正好利用明星賽休兵，預計休息9天到10天再上場投球。

天使 大谷翔平 季後賽

上一則

迎戰約帥 瓦文卡笑說不太期待約克維奇「記仇」：他可是搶走我2座大滿貫

下一則

網球／雨神攪局溫布頓賽程大亂 英國地主選手演出驚奇

延伸閱讀

MLB／大谷翔平連10打數無安打 7月打擊率0.071

MLB／大谷翔平連10打數無安打 7月打擊率0.071
MLB／大谷指傷需休養10天 明星賽恐缺席

MLB／大谷指傷需休養10天 明星賽恐缺席
MLB／楚奧特、大谷翔平相繼受傷 天使季後賽機會縮水

MLB／楚奧特、大谷翔平相繼受傷 天使季後賽機會縮水
MLB／全聯盟唯一30轟打者 大谷翔平有機會衝破60大關

MLB／全聯盟唯一30轟打者 大谷翔平有機會衝破60大關

熱門新聞

中國隊球員袁心玥（左）和刁琳宇在比賽中攔網。 （中新社）

中國女排3:2逆轉東奧冠軍美國隊 晉級世聯賽總決賽

2023-07-02 15:38
西西帕斯與女友芭多薩放閃。(取材自Instagram)

溫網／西西帕斯、芭多薩共創情侶帳號高調放閃

2023-07-04 19:00
喬丹二兒子馬克斯(左)、皮朋前妻拉莎(右)。(取材自Instagram)

NBA／認同皮朋前妻和兒子差16歲姐弟戀？喬丹搖頭：NO

2023-07-05 01:53
穆迪也出現在不少交易傳言中。（Getty Images）

NBA／驚訝波爾被送走 勇士穆迪當下很震驚：我在車上知道的

2023-06-30 05:41
林書豪。(中央社)

林書豪找回對籃球熱愛 預告再打1年 沒鬆口赴台灣打球

2023-07-02 19:25
厄文續留獨行俠。(美聯社)

NBA／厄文降價3年1.26億元續留獨行俠 小柯瑞第3度回歸

2023-07-01 08:21

超人氣

更多 >
布魯克林華女遇「殺豬盤」 遭騙近10萬…住家地址全洩露

布魯克林華女遇「殺豬盤」 遭騙近10萬…住家地址全洩露
李玟老公發聲了 稱「摯愛的妻子」吐露愛意

李玟老公發聲了 稱「摯愛的妻子」吐露愛意
這五種機上食物 空姐不碰

這五種機上食物 空姐不碰
最營養的魚 你可能不常吃

最營養的魚 你可能不常吃
葉倫與中國接機官員握手近20秒 天空剛好出現彩虹

葉倫與中國接機官員握手近20秒 天空剛好出現彩虹