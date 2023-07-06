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MLB／大谷翔平連10打數無安打 7月打擊率0.071

記者蘇志畬／即時報導
天使隊日籍好手大谷翔平。（美聯社）
天使隊日籍好手大谷翔平。（美聯社）

經歷火燙的6月，天使隊日籍好手大谷翔平進入生日的7月，打擊急速降溫變身「涼」平，對戰教士隊單場4打數都繳白卷，近期連續10打數無安打，7月打擊率是低迷的0.071。

天使隊5日與教士隊之戰以3：5落敗，大谷翔平前一天先發登板5局丟掉5分，還因右手中指起水泡提前退場，5日繼續先發第2棒、指定打擊，然而第1、3、5局都敲出二壘滾地出局，8局上再敲出三壘方向飛球出局。

大谷翔平4打數沒貢獻，打擊率下降到2成96，天使隊全場6支安打，7局上泰斯（Matt Thaiss）的陽春砲一度追平比數，然而7局、8局下天使牛棚受主審好球帶影響，總教練尼文（Phil Nevin）氣憤抗議被趕出場，然而保送連發結果，2局各掉1分還是輸球。

大谷翔平7月5場出賽，14打數僅敲出1支安打，靠著那1發陽春砲還有1分打點進帳，然而大聯盟打點王地位已被超越，31轟的全壘打王位置也有勇士隊歐森（Matt Olson）的29轟逼近。

大谷翔平在6月以3成94打擊率敲出15轟、29分打點，整體攻擊指數（OPS）1.444；在投手丘上則是30.1局送出37K，防禦率3.26，讓他拿下單月MVP，然而6月最後一場先發出現指甲斷裂問題，進入7月投打都開始遇到麻煩。

大谷翔平 天使 勇士

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