MLB／大谷指傷需休養10天 明星賽恐缺席

大谷翔平爆出可能不會在明星賽投球，全壘打大賽恐怕也無法參加。（Getty Images）

大谷翔平 4日擔任先發投手，因右手中指起水泡提前退場，總計主投5局失5分，吞下本季第4敗。賽後大谷翔平更宣布壞消息，可能不會在明星賽投球，全壘打大賽恐怕也無法參加。

大谷翔平賽後坦言，「裂開的手指沒有完全恢復，隨著比賽進行變得更糟糕。下次先發前需要9到10天的復元時間，因此目前來看，不會在明星賽投球」。

本場比賽大谷的球速有下滑跡象，他解釋，「因為指甲的問題，很難把力量完全施加在手指上。」

大谷本季狂轟31支全壘打，穩居大聯盟全壘打王，不過他表示，「照今天的感覺，全壘打大賽應該也無法參加。」

在4日的比賽中，教士隊柯朗沃斯（Jake Cronenworth）從大谷手中敲出2支二壘安打和1發全壘打，這是大谷首次被單一打者單場敲出3支長打。儘管對決完全占上風，柯朗沃斯仍稱讚大谷，「能和這麼棒的球員對決，接受挑戰很有趣。他毫無疑問是史上最佳球員。有機會面對他，永遠會是有趣的比賽。」