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MLB／楚奧特、大谷翔平相繼受傷 天使季後賽機會縮水

中央社／洛杉磯5日電
楚奧特（右）與大谷翔平相繼受傷。（美聯社）
楚奧特（右）與大谷翔平相繼受傷。（美聯社）

「受傷會傳染」洛杉磯當地報紙用這一標題形容天使隊近況：當家球星楚奧特（Mike Trout）3日手腕骨折，另一球星大谷翔平4日因傷退場，影響天使隊今年打進季後賽的機會。

今年球季是大谷翔平與洛杉磯天使隊合約的最後一年，今年球季之後他將成為自由球員，動向受矚。

天使隊總經理米納希安（Perry Minasian）的計畫是，球隊能在今年打進季後賽，並與大谷翔平續簽合約。大谷翔平曾多次表示，喜歡這支球隊但更想贏球。

大谷翔平言下之意想要待在一支有競爭力的球隊。他大聯盟生涯進入第6年，還沒有季後賽經驗。但就在明星賽之前，天使隊最近這波受傷潮來得突然，今年打進季後賽的機會變小。

先是明星外野手楚奧特3日左手腕骨折，預計缺陣1到2個月。接著大谷翔平4日投球，因為手指水泡退場，宣告11日的明星賽不會上場投球。三壘手倫登（Anthony Rendon）也在同場比賽因傷退場。

大谷翔平上一次投球，就因為指甲斷裂而影響表現，為了養傷球隊安排他多休息一天，但4日比賽又受手指水泡影響，平均球速從97英里下降為95英里，投5局失5分。

天使隊2014年之後，已經8個球季沒有打進季後賽。在今天的比賽之前，天使隊陷入一波低潮，最近14場比賽輸掉10場，目前在美聯西區排第3，距離首位7場勝差，競爭外卡資格有4場勝差。

相較於楚奧特手腕骨折，需要1到2個月養傷。大谷翔平的手指水泡影響較小。他仍維持打者身分，以指定打擊的角色比賽；投手方面，他正好利用明星賽休兵，預計休息9天到10天再上場投球。

大谷翔平 天使 季後賽

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