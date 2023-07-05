我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

花車遊行、吃西瓜比賽…歡度國慶 南加華人踴躍

加州2022年凶殺率下降5% 僅歷史最高點一半

MLB／大谷本季最慘 先發5局挨2轟失5分 傷退敗投

記者蘇志畬／綜合報導
大谷中指起水泡，單場丟掉5分。（路透）
大谷中指起水泡，單場丟掉5分。（路透）

天使隊「二刀流」大谷翔平4日登板面對教士隊慘遭「背靠背」開轟，而且挨轟完就提前傷退，球團提供原因是「右手中指起水泡」，投手大谷5局失5分，天使終場5：8不敵教士，大谷苦吞敗投。

大谷翔平作客教士隊，先發前3局除了一些好球不受青睞外，沒有遇到太大狀況，但4局下2出局後，因為安打、保送讓對手站上得點圈，再被柯朗沃斯（Jake Cronenworth）敲出2分打點二壘安打，陷入0：2不利局面。

天使隊在5局上追回1分，5局下大谷雖然又讓兩人上壘，但是兩次三振以及捕手一次盜壘阻殺，凍結壘包，問題在6局下續投被連敲3安，後面兩支都是全壘打，來自波賈茲（Xander Bogaerts）及柯朗沃斯，又丟掉3分。

被連敲兩轟的大谷似乎身體不適，教練及防護員都上場關心，也很快決定換投，投手大谷僅投5局、用86球退場，被敲7支安打包含2轟，另有5次三振、4次四壞保送，單場丟掉5分平個人本季最多，防禦率也上升到3.32。

根據天使球團比賽中透露，大谷是因右手中指起水泡而退場，而大谷前一場先發也是同根手指指甲裂開而退場，中間休息日因此從5天延長到6天，最快球速為98哩。

天使 大谷翔平

上一則

溫網／凱特王妃、費德勒見證 墨瑞開門紅

延伸閱讀

MLB／大谷因手指傷勢恐無緣明星賽投球 全壘打大賽也缺席

MLB／大谷因手指傷勢恐無緣明星賽投球 全壘打大賽也缺席
MLB／大谷想要回31轟球又打消念頭 暖心原因曝光

MLB／大谷想要回31轟球又打消念頭 暖心原因曝光
MLB／慰留大谷義不容辭 楚奧特：天使得進季後賽

MLB／慰留大谷義不容辭 楚奧特：天使得進季後賽
MLB／全聯盟唯一30轟打者 大谷翔平有機會衝破60大關

MLB／全聯盟唯一30轟打者 大谷翔平有機會衝破60大關

熱門新聞

中國隊球員袁心玥（左）和刁琳宇在比賽中攔網。 （中新社）

中國女排3:2逆轉東奧冠軍美國隊 晉級世聯賽總決賽

2023-07-02 15:38
普林斯透過推特才知道灰狼拒絕給自己新球季保障合約。(取材自Instagram)

NBA／悲情…灰狼隊普林斯 上網才知自己失業了

2023-06-28 22:17
穆迪也出現在不少交易傳言中。（Getty Images）

NBA／驚訝波爾被送走 勇士穆迪當下很震驚：我在車上知道的

2023-06-30 05:41
林書豪。(中央社)

林書豪找回對籃球熱愛 預告再打1年 沒鬆口赴台灣打球

2023-07-02 19:25
厄文續留獨行俠。(美聯社)

NBA／厄文降價3年1.26億元續留獨行俠 小柯瑞第3度回歸

2023-07-01 08:21
葛登(左)將被快艇裁掉。(美聯社)

NBA／快艇將裁掉老將葛登 預計省下1.1億元豪華稅

2023-06-29 08:37

超人氣

更多 >
20億元勁球獎得主 出門帶3保鏢 買車又買房

20億元勁球獎得主 出門帶3保鏢 買車又買房
最帥星二代… 張智霖、袁詠儀愛子魔童 身高飆到一米九

最帥星二代… 張智霖、袁詠儀愛子魔童 身高飆到一米九
費城西南部社區發生大規模槍擊案 增至5死 2童傷 槍手落網

費城西南部社區發生大規模槍擊案 增至5死 2童傷 槍手落網
范瑋琪被抵制 演唱會門票1個多月賣不完

范瑋琪被抵制 演唱會門票1個多月賣不完
好心掏錢助人 中國女客在吉隆坡機場被騙上千美元

好心掏錢助人 中國女客在吉隆坡機場被騙上千美元