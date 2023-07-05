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MLB／楚奧特手骨折至少休4周 天使重創

記者蘇志畬／綜合報導
天使3日被教士打爆，但「神鱒」楚奧特揮棒之後傷退更令人擔心。（美聯社）
天使3日被教士打爆，但「神鱒」楚奧特揮棒之後傷退更令人擔心。（美聯社）

天使隊「二刀流」大谷翔平4日登板迎戰教士隊，賽前球團宣布楚奧特（Mike Trout）因左手鉤狀骨骨折進入傷兵，預計缺席4到8周，總教練尼文（Phil Nevin）說：「希望大谷不要因此想要做太多。」

楚奧特3日對教士隊之戰第8局敲出擦棒界外球後，狂甩左手、明顯不適，隨後提前退場，楚奧特4日表示：「當下就感覺不對勁，不是非常嚴重，就是知道會要多休一段時間，但不是提前報銷那種。」

4日檢查結果出爐，確定左手鉤狀骨骨折，楚奧特說：「我問過一些受過這樣傷勢的人，還不確定需不需要開刀，有些人4周救回來，有些人花比較長的時間，就看身體復元的狀況。」

曾拿下三屆美聯MVP的楚奧特，今年球季表現也讓他獲選第11次明星賽，至3日為止敲出18轟、44分打點、打擊率2成63，少了他對天使隊戰力是重大損失。

教頭尼文表示，會徵詢其他醫療意見，但恐怕楚奧特應該是避免不了開刀，「老實說，昨天看到我就有這個感覺，之前也看過球員受過類似的傷，但不幸中大幸是骨頭而不是韌帶之類的，多數人能夠健康回歸而且不受影響，相信楚奧特今年就可以歸隊。」

莫尼亞克（Mickey Moniak）、歐戴爾（Jo Adell）將接替楚奧特鎮守中外野，尼文擔心的是另一位球星大谷翔平，「我擔心他會想做太多，因為大家都會覺得『我們還有大谷』，他又投又打，你不可能每次都保送他，只要他保持好的打席，不要想做太多。」

大谷翔平 天使

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