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MLB／慰留大谷義不容辭 楚奧特：天使得進季後賽

體育新聞組／綜合報導
楚奧特（圖）認為，天使留住大谷的前提是證明球隊能贏球。（美聯社）
楚奧特（圖）認為，天使留住大谷的前提是證明球隊能贏球。（美聯社）

大谷翔平的合約將在本賽季結束後到期，本季他MVP級的表現絲毫沒有遜色，是季末爭取大合約的最有力籌碼。他被預料將掀起休賽季的搶人大戰，屆時能簽下怎樣的天價合約也是球迷關注的焦點。而隊友「神鱒」楚奧特（Mike Trout）在上Podcast時也表示自己將全力慰留大谷，球隊必須證明是支能贏球的隊伍。

大谷翔平本季至今再度繳出歷史級別的成績單，不僅位居聯盟全壘打、打點雙冠王，OPS也是聯盟第一，幾乎可說是聯盟最佳打者。以目前天使隊超過五成的機率，在季中有很大機會不會交易大谷，對天使來說，相比於其他隊更有與大谷談判的時間及本錢。

據報導，大谷如無意外將簽下大聯盟有史以來最大張的合約，帶著5億美元上桌談判只是個基本門檻。近期根據知名運動薪資計算網站「Spotrac」的估算，大谷在投打兩端的價值加總約為5.28億美元，平均年薪有望落在4500至5000萬美元。

而MVP隊友楚奧特在2019年與天使簽下12年4.3億美元的合約，是北美運動史上最高。合約到2030的楚奧特當然希望能跟大谷繼續並肩作戰，近期他在受訪時被問及該如何留下大谷，他毫不猶豫表示天使得成為一支季後賽等級的球隊。

「必須贏球，我們必須進入季後賽」，楚奧特說，「人們期待看到合約上的天文數字，但我想這不是金錢的問題，歸根究柢，球隊是否能獲勝、或者能否讓他享受比賽，將會帶來巨大吸引力。」

楚奧特也提到，大谷可能簽下大聯盟史上最大合約，而自己會盡全力說服他留隊。「目前球隊氣氛很好，我們有時能穩定贏球，大谷也十分享受這氣氛。」

天使 大谷翔平 季後賽

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