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大都會球迷從3.6公尺看台摔傷 鼻子噴血竟回球場觀戰

記者藍宗標／即時報導
摔入球場的球迷本被以為是鬧場，後來才發現是不慎跌跤。（取材自推特）
摔入球場的球迷本被以為是鬧場，後來才發現是不慎跌跤。（取材自推特）

大都會隊今天在紐約主場對巨人隊進行3連戰最後一戰，比賽進行到5局下，一名球迷突然從外野看台摔落，造成比賽中斷，最誇張是他用左手摀住受傷的鼻子，被安全人員護送離場，竟然回到看台繼續觀戰，讓擔任電視球評的大都會退役名將孔恩（David Cone）嚇了一大跳，直呼：「這不是開玩笑，希望他沒事。」

大都會花旗球場可容納42136人，今天28473進場約占68%，這位球迷5局下不知什麼原因，竟從中左外野座席第一排掉進外野警戒區，高度約有12英尺（超過3.6公尺），主審看到這一幕立刻喊停，兩隊球員覺得莫名其妙，紛紛望向外野區。

轉播單位原本以為有球迷鬧場，完全沒有帶到鏡頭，後來發現他是意外摔落，鼻子還冒出鮮血；球團保全人員衝進場內時，這位球迷也舉手示意，表明不會對球員有任何威脅，還用一塊看起來血跡斑斑的布摀住鼻子，表明自己受傷。

保全人員了解狀況後，帶著這位球迷從全壘打牆的一個出口離開，沒想到轉播單位第6局竟拍到他重返看台，還和一旁球迷有說有笑，看來傷勢沒有大礙。

大都會今天展現主場優勢，全場揮出11支安打，包括兩支全壘打，阿隆索（Pete Alonso）8局下轟出兩分砲，本季第25轟出爐，終場以8：4贏球，3連戰搶下兩勝，也是近一個月首次在系列賽獲勝。

大都會

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