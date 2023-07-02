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MLB／歐森單場雙響砲 28支全壘打緊追大谷

體育新聞組／綜合報導
國聯歐森單月敲出11轟，本季28轟緊咬大谷。（Getty Images）
國聯歐森單月敲出11轟，本季28轟緊咬大谷。（Getty Images）

MLB亞特蘭大勇士6月30日在主場迎戰邁阿密馬林魚，陣中強棒歐爾森（Matt Olson）單場敲出4支安打含2轟並進帳5分打點，幫助勇士以16：4痛宰馬林魚，取得球隊近來的6連勝。

歐森全場5打數擊出4支安打，其中包含2支全壘打，共掃進5分打點，本季迄今他已扛出28轟、進帳67分打點，兩項個人數據都是國家聯盟之冠，而全壘打數也緊咬大谷排聯盟第二。

除了歐森的雙響砲，勇士打者羅沙里歐（EddieRosario）、萊里（Austin Riley）、墨菲（Sean　Murphy）亞古納（Ronald Acuna Jr.）也都有開轟表現。

勇士投手索倫卡（Michael Soroka）先發6局被打5安失3分，送出7次三振、沒有保送，加上隊友強大火力支援，順利奪下個人本季首場勝投。

馬林魚先發投手霍恩（Bryan Hoeing）狀況不佳，主投3.2局被敲6安狂掉7分，無奈吞下個人本季第2場敗投。

勇士贏球後，本季例行賽戰績來到54勝27敗，暫居國家聯盟東區龍頭；馬林魚戰績則來到48勝35敗，在國家聯盟東區排第2名。

勇士 亞特蘭大

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