MLB／大谷30轟出爐 493呎生涯最遠…6月15轟

大谷翔平連續兩天狙擊滑球開轟，昨天在6局下掃出陽春砲，是一發493呎生涯最大號全壘打。（美聯社）

大谷翔平 精采的6月，將煙火秀燃燒到最後一天，6月30日面對響尾蛇隊之戰敲出陽春砲，單月炸裂15轟，而這1發全壘打飛行距離493呎，更是打破他的生涯最遠紀錄。

SHOHEI OHTANI 493 FEET



15 HOMERUNS IN JUNE



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pic.twitter.com/5lwvf9RaUA — Barstool Sports (@barstoolsports) 2023年7月1日

來源：推特

本場比賽，天使 隊以2：6輸給響尾蛇，大谷2打數敲出1安打、另有2次保送上壘，第6局狙擊左投亨利的紅中滑球，掃出1發陽春砲，繼2021年後再度於明星賽前就達到30轟；此外，他也成為史上第二位在7月以前就有30轟、10盜的選手，前一人為1998年索沙。

大谷這一轟，不僅是大聯盟本季最遠一轟，也打破個人生涯原先最遠紀錄470呎，也是2015年啟用Statcast以來的天使球場最遠一擊。

「我聽過以前那些500呎全壘打，但我沒想過有1天會親眼看到。」天使教頭尼文指出，以前與現在的測量方式有點不同，他認為大谷這一轟的飛行距離，不可能再有人超越。

挨轟的響尾蛇左投亨利直言，一出手就感覺大事不妙。

「我的電話響個不停」，亨利賽後與隊友聊到，這些關切電話除了道賀之外，還有人是想問被大谷所打的全壘打。

亨利還原該打席的對決，「先處於球數0好1壞，我試著想把球數要回來，但投了一顆紅中滑球絕對不是比賽計畫。」亨利表示，投球難免挨轟，但感謝隊友幫自己打下5分領先。

這一轟被炸了493呎遠，亨利也說聽大谷球棒打到球的聲音就很大聲，「我一出手就感覺不太好，我通常不太喜歡看全壘打，所以我沒有看這球飛到哪裡，只有聽。」