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MLB／傷了左肩仍奪第10勝 克蕭好勇：免戰牌，不用掛了

體育新聞組／ 綜合報導
克蕭傳出肩膀發炎的傷勢。（Getty Images）
克蕭傳出肩膀發炎的傷勢。（Getty Images）

塞揚強投克蕭（Clayton Kershaw）28日表現精彩，讓洛磯打線一籌莫展，主投6局無失分奪本季第10勝，但29日卻傳出肩膀發炎狀況，讓道奇球迷相當緊張。所幸根據本人說法，傷勢並無大礙。

克蕭前一場先發登板對決落磯，在前五局保持無安打紀錄，雖然於六局即被攻破，卻也未讓對方擴大傷害。該局結束，克蕭不僅一分未失用球數還是精簡的79球，看來大有機會續投，他卻在七局便退場，在休息室觀看，道奇最後也以5：0獲勝。

此戰順利摘下第十勝、並列國聯勝投王的克蕭，向媒體解釋當時的情況，「我在六局結束時，覺得自己的肩膀有些怪異，所以決定先讓它關機。」並表示，自己已在當天進行檢查，最後注射了消炎針。他也透露這個傷勢並不會讓他脫離戰線太久，只會推遲下一場先發，爭取更多休養時間，「樂觀的是，應該有機會不用跳過先發。接下來隨著明星週到來，有時間更動輪值，所以我們等著看。但就目前而言，我還是照著日常走。」

克蕭透露自己下次投球的時間點，「可能會在做客堪薩斯的時候拿起球，看看事情如何發展，然後希望能進到下一步。」

教頭羅伯斯(Dave Roberts)也表示暫時沒讓克蕭跳過先發的打算，但如果他還沒準備好也不會冒險，「我們會準備好B計畫和C計畫」。

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