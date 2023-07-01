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大谷單月14轟破天使紀錄 要把彈藥留在例行賽 擬拒絕全壘打大賽

記者陳宛晶／綜合報導
大谷翔平29日開轟，單月敲出14轟破天使隊史紀錄。(美聯社)
大谷翔平29日開轟，單月敲出14轟破天使隊史紀錄。(美聯社)

天使隊29日以7：9不敵白襪隊，大谷翔平9局下敲出兩分砲、本季第29轟，單月敲出14轟破天使隊史紀錄，而大谷翔平今年將以先發指定打擊參戰全明星賽，是否會登板投球？天使總教練尼文（Phil Nevin）這回仍選擇全權交給大谷自己決定，「如果他想投，我不會說不行。」至於全壘打大賽，尼文透露：「我想他已經準備好要拒絕了」。

29日一役，大谷3打數敲出1安打、吞下2K，另靠兩次保送上壘，9局下的兩分砲短暫帶起天使反撲氣燄，終場仍以2分差輸球，不過總教練尼文（Phil Nevin）大讚：「他每天都以各種紀錄令你驚嘆不已。」這一轟是狙擊滑球，更令尼文印象深刻。

天使隊史單月最多轟紀錄原為多人共同保持的13轟，其中包括大谷2021年6月、楚奧特（Mike Trout）2019年7月、普荷斯（Albert Pujols）2015年6月，而他在此役敲出6月的第14轟後，這項紀錄成為大谷獨有。

今年將是大谷連續第3年參與明星賽，首年秀「雙刀」，去年則因要負責下半季首場先發並未登板投球，僅以「單刀」亮相，本季會以哪種模式參戰也備受矚目。

尼文對此並不干涉，他表示，「就像我在經典賽時說的，這是個特別的時刻，如果他想投球，我不會說不。」

大谷先前曾在訪問中透露婉拒全壘打大賽的念頭，尼文也進一步指出，「我不知道他說了沒，但我想他已經準備好要拒絕了。」

尼文表示，全壘打大賽很有趣也很有看頭，但確實看過許多選手在參加後下半季表現下滑，「不論他是否要參加，我都會全力支持，我知道他會好好照顧自己，只是全壘打大賽確實是讓我比較緊張一點。」大谷考慮到接下來天使的季後賽卡位戰，有意將彈藥留在例行賽。

天使 大谷翔平 季後賽

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