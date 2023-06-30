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MLB／25年前完全比賽 威爾斯：當時宿醉

記者藍宗標／綜合報導
威爾斯退休後坦承當年那場完全比賽自己是在宿醉狀態。（歐新社資料照片）
威爾斯退休後坦承當年那場完全比賽自己是在宿醉狀態。（歐新社資料照片）

洋基隊30歲右投赫曼（Domingo German）28日投出生涯代表作，連續解決運動家隊27人次，包括9次三振，以11：0獲勝，達成大聯盟史上第24場、隊史第4場完全比賽紀錄，也是洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）從1998年上任至今，見證第3場完全比賽，最「神奇」的一場無疑是菜鳥領隊時期，威爾斯（David Wells）送給球隊的大禮，根本是在宿醉的情況下締造罕見紀錄。

洋基首位投出完全比賽的球員是1956年拉森（Don Larsen），在世界大賽第5戰2：0擊敗布魯克林道奇隊，目前仍是世界大賽唯一完全比賽紀錄。

經過42年後，威爾斯1998年5月17日對雙城隊之戰，在洋基球場投出史上第15場、隊史第2場完全比賽，以120球完成「不可能的任務」，儘管精神不是很好，全場還是飆出11次三振。

威爾斯當年34歲，投出完全比賽前一晚參加派對，喝了不少酒，第2天走進球場還在昏昏欲睡的狀況，根據紐約郵報的報導，他用「崩潰」形容自己的狀況，隊上另一位強投孔恩（David Cone）還說：「你很臭，離大家遠一點。」

威爾斯開始嚼口香糖，喝大量的水和咖啡，感覺胃已經沸騰了，大概上了10次廁所，賽前牛棚熱身無法投出好球，甚至開玩笑說：「好幾球投出場外，掉到地鐵的軌道上。」

凱許曼上任總經理第1年，威爾斯就投出完全比賽，最後也拿到世界大賽冠軍；但威爾斯後來談到這場轟動全美的比賽，坦言帶著醉意苦撐，還被紐約郵報形容為「前所未有的宿醉狀態」，投到第4局宿醉終於消散，到了第6、7局時，隊友在休息區離他愈來愈遠，沒有人願意跟和他說話，感覺「有大事要發生了」。

威爾斯最後真的投出完全比賽，成為史上第15人，他還自嘲只有一人是在半醉的情況下締造紀錄，當時眼睛布滿血絲、呼吸怪異、宿醉劇烈、頭骨嘎嘎作響，「這個人就是我！」

孔恩1999年7月18日也在主場對蒙特婁博覽會隊（國民隊前身）投出完全比賽，再來就是24年後的赫曼，洋基累積4場完全比賽也是大聯盟隊最多。

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