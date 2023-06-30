MLB／史上第24場…赫曼完全比賽 聯盟11年首見

洋基隊赫曼投出完全比賽，成為大聯盟史上第24人。（Getty Images）

儘管5月時才因為使用外來物質遭到聯盟禁賽十場，但洋基 先發投手赫曼（Domingo German）在28日出戰運動家的比賽中，仍投出大聯盟史上第24場、洋基隊史第四場的完全比賽，更是史上首位在前一次登板丟了雙位數分數後，下一場就投出完全比賽的投手。

今年30歲的赫曼，在出戰運動家前本季累積拿下四勝五敗，在5月中出戰藍鳥之戰因為使用外部物質遭到禁賽十場歸隊後，他的狀態呈現起伏，近兩場比賽面對紅襪與水手都投不滿四局且分別丟了七分與十分。

不過28日面對運動家隊，赫曼狀態極佳，單場送出九次三振，未被擊出任何安打、送出四死球，連續解決27人次，投99球多達72顆好球，尤其拿手曲球完全壓制打者，最終他也在1萬4279名球迷起身見證下，完成了自2012年水手隊「國王」赫南德茲（Felix Hernandez）以來，聯盟近11年來的第一場完全比賽，更成為史上第三位投出完全比賽的非美籍投手。

對於寫下這一紀錄，赫曼賽後直言赫南德茲一直都是他的學習對象，現在能夠跟他一起被載入史冊，將讓他永生難忘，「我真的太興奮了，當你想到棒球生涯中曾完成一些獨特的東西，尤其是沒有人有太多機會投出一場完全比賽時，你將會一輩子都不會忘記。」

事實上赫曼兩天前才得知叔叔過世，讓他直到前天都還忍不住在球隊會館內多次痛哭，在拿下意義非凡的一勝後，他說：「今天我感受到他整場都跟我在一起，我一直在想著他，這場比賽是對他的致敬，他一定很高興。他一直都是為我們家庭帶來歡樂的人，我相信他現在也在天上看著我。」