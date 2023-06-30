我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史丹福和MIT聯合聲明 呼籲最高院別阻止平權招生

GPA超4.0又列富比世 華生申請哈佛落榜「恐因種族」

MLB／史上第24場…赫曼完全比賽 聯盟11年首見

體育新聞組／綜合報導
洋基隊赫曼投出完全比賽，成為大聯盟史上第24人。（Getty Images）
洋基隊赫曼投出完全比賽，成為大聯盟史上第24人。（Getty Images）

儘管5月時才因為使用外來物質遭到聯盟禁賽十場，但洋基先發投手赫曼（Domingo German）在28日出戰運動家的比賽中，仍投出大聯盟史上第24場、洋基隊史第四場的完全比賽，更是史上首位在前一次登板丟了雙位數分數後，下一場就投出完全比賽的投手。

今年30歲的赫曼，在出戰運動家前本季累積拿下四勝五敗，在5月中出戰藍鳥之戰因為使用外部物質遭到禁賽十場歸隊後，他的狀態呈現起伏，近兩場比賽面對紅襪與水手都投不滿四局且分別丟了七分與十分。

不過28日面對運動家隊，赫曼狀態極佳，單場送出九次三振，未被擊出任何安打、送出四死球，連續解決27人次，投99球多達72顆好球，尤其拿手曲球完全壓制打者，最終他也在1萬4279名球迷起身見證下，完成了自2012年水手隊「國王」赫南德茲（Felix Hernandez）以來，聯盟近11年來的第一場完全比賽，更成為史上第三位投出完全比賽的非美籍投手。

對於寫下這一紀錄，赫曼賽後直言赫南德茲一直都是他的學習對象，現在能夠跟他一起被載入史冊，將讓他永生難忘，「我真的太興奮了，當你想到棒球生涯中曾完成一些獨特的東西，尤其是沒有人有太多機會投出一場完全比賽時，你將會一輩子都不會忘記。」

事實上赫曼兩天前才得知叔叔過世，讓他直到前天都還忍不住在球隊會館內多次痛哭，在拿下意義非凡的一勝後，他說：「今天我感受到他整場都跟我在一起，我一直在想著他，這場比賽是對他的致敬，他一定很高興。他一直都是為我們家庭帶來歡樂的人，我相信他現在也在天上看著我。」

值得一提的是2012年單年就出現三場完全比賽，分別是白襪隊漢柏（Philip Humber）、巨人隊強王牌肯恩（Matt Cain）與上述提到的水手隊赫南德茲，三人目前都已退役，沒想到再次見到完全比賽竟等了11年之久。

洋基隊赫曼（中）投出完全比賽，成為大聯盟史上第24人。（路透）
洋基隊赫曼（中）投出完全比賽，成為大聯盟史上第24人。（路透）

洋基

上一則

MLB／25年前完全比賽 威爾斯：當時宿醉

下一則

MLB／大谷29轟出爐 6月敲14全壘打破紀錄

延伸閱讀

MLB／稱棒球之神不如大谷 前白襪教頭：貝比魯斯肚子大

MLB／稱棒球之神不如大谷 前白襪教頭：貝比魯斯肚子大
MLB史上最誇張宿醉完全比賽 威爾斯眼布滿血絲創紀錄

MLB史上最誇張宿醉完全比賽 威爾斯眼布滿血絲創紀錄
MLB／大谷單場10K+2轟 二刀流寫紀錄

MLB／大谷單場10K+2轟 二刀流寫紀錄
MLB回信聖市市長：拒解除巨人隊南灣領土權

MLB回信聖市市長：拒解除巨人隊南灣領土權

熱門新聞

霍華德父子深情擁抱。（Getty Images）

NBA／霍華德之子爆冷第11順位獲選 父子擁抱畫面感人

2023-06-23 08:20
米勒被黃蜂以榜眼選入。（美聯社）

NBA／黃蜂榜眼嗆喬丹老了是老凡人 喬治才是他的GOAT

2023-06-23 07:35
過去頻頻在西區戰場廝殺的柯瑞(右)和保羅，兩人新賽季將並肩作戰。（路透）

NBA／合體柯瑞全力衝擊總冠軍 保羅：感到非常興奮

2023-06-23 06:45
普林斯透過推特才知道灰狼拒絕給自己新球季保障合約。(取材自Instagram)

NBA／悲情…灰狼隊普林斯 上網才知自己失業了

2023-06-28 22:17
一位佛大畢業生，雖沒有高中、大學打籃球資歷，卻成功闖關取得NBA選秀資格。 （截自抖音）

NBA／鑽漏洞？網紅「沒打過籃球」 成功進入選秀名單

2023-06-22 19:35
「法國怪物」溫班亞馬（Victor Wembanyama）毫無意外地成為2023年NBA選秀狀元。（歐新社）

NBA／選秀狀元不意外 溫班亞馬能超越詹姆斯？全球矚目

2023-06-22 21:01

超人氣

更多 >
是拉差辣椒醬嚴重缺貨 網路賣家開出每瓶70元售價

是拉差辣椒醬嚴重缺貨 網路賣家開出每瓶70元售價
你住這兒嗎？汽車保險最貴是這3州 還有這幾州擬飆漲

你住這兒嗎？汽車保險最貴是這3州 還有這幾州擬飆漲
華郵：多州禁止大學平權招生 對白人、亞裔學生有利

華郵：多州禁止大學平權招生 對白人、亞裔學生有利
哈佛和北卡大招生考慮種族因素 最高院裁定違憲

哈佛和北卡大招生考慮種族因素 最高院裁定違憲
東岸6000航班延誤、1860航班取消 國慶長假還會更糟

東岸6000航班延誤、1860航班取消 國慶長假還會更糟