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MLB／洋基赫曼投出完全比賽 大聯盟3969天來首見

聯合新聞網／ 即時報導
洋基先發投手赫曼投出完全比賽。(路透)
洋基先發投手赫曼投出完全比賽。(路透)

洋基先發投手赫曼（Domingo German）28日對戰運動家投出9局完全比賽，這是大聯盟自2012年水手隊「國王」赫南德茲（Felix Hernandez）後首見。

赫曼28日完全宰制運動家打線，守備也沒出任何差錯，赫曼只花99球就狂飆9次三振，並讓對手27上27下，投出完全比賽。

這是大聯盟相隔3969天再度出現完全比賽，上次出現是2012年美國時間8月15日，當時由水手「國王」赫南德茲所投出，赫曼也成為大聯盟史上第24位投出完全比賽的球員。

本場比賽洋基打線大爆發，整場狂攻11分，反觀運動家不僅被投出完全比賽，守備還發生3次失誤。值得一提的是日籍投手藤浪晉太郎此戰中繼2局被打3安送出2K無失分，也成為這場歷史之戰的一部分。

洋基

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