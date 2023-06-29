MLB／洋基赫曼投出完全比賽 大聯盟3969天來首見
洋基先發投手赫曼（Domingo German）28日對戰運動家投出9局完全比賽，這是大聯盟自2012年水手隊「國王」赫南德茲（Felix Hernandez）後首見。
赫曼28日完全宰制運動家打線，守備也沒出任何差錯，赫曼只花99球就狂飆9次三振，並讓對手27上27下，投出完全比賽。
這是大聯盟相隔3969天再度出現完全比賽，上次出現是2012年美國時間8月15日，當時由水手「國王」赫南德茲所投出，赫曼也成為大聯盟史上第24位投出完全比賽的球員。
本場比賽洋基打線大爆發，整場狂攻11分，反觀運動家不僅被投出完全比賽，守備還發生3次失誤。值得一提的是日籍投手藤浪晉太郎此戰中繼2局被打3安送出2K無失分，也成為這場歷史之戰的一部分。
Domingo Germán is the fourth Yankee in history to throw a perfect game and the first since David Cone on July 18, 1999 pic.twitter.com/tKtMDvUElX— Talkin' Yanks (@TalkinYanks) June 29, 2023
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