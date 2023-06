MLB／洋基赫曼投出完全比賽 大聯盟3969天來首見

洋基 先發投手赫曼(Domingo German)28日對戰運動家投出9局完全比賽,這是大聯盟自2012年水手隊「國王」赫南德茲(Felix Hernandez)後首見。

赫曼28日完全宰制運動家打線,守備也沒出任何差錯,赫曼只花99球就狂飆9次三振,並讓對手27上27下,投出完全比賽。

這是大聯盟相隔3969天再度出現完全比賽,上次出現是2012年美國時間8月15日,當時由水手「國王」赫南德茲所投出,赫曼也成為大聯盟史上第24位投出完全比賽的球員。

本場比賽洋基打線大爆發,整場狂攻11分,反觀運動家不僅被投出完全比賽,守備還發生3次失誤。值得一提的是日籍投手藤浪晉太郎此戰中繼2局被打3安送出2K無失分,也成為這場歷史之戰的一部分。

Domingo Germán is the fourth Yankee in history to throw a perfect game and the first since David Cone on July 18, 1999 pic.twitter.com/tKtMDvUElX