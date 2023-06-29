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MLB／大谷太厲害 白襪將帥輸得心服口服

記者藍宗標／綜合報導
白襪總教練葛里佛（圖）讚大谷：非常有才華。（Getty Images）
白襪總教練葛里佛（圖）讚大谷：非常有才華。（Getty Images）

天使大谷翔平27日徹底展現「二刀流」威力，不但6.1局優質先發狂飆10K，而且3支3、轟出雙響砲，以4：2擊白襪隊，再度演出「超人」戲碼，白襪輸得心服口服，總教練葛里佛（Pedro Grifol）說：「他非常有才華。」

大谷首局開轟，攻下勝利打點，再用102球完成6.1局投球任務，帶著2：1領先換成打者身分，7局下追加第2轟，本季28支全壘打穩居大聯盟榜首，其中6轟是白襪貢獻。

這位超級球星到底厲害到什麼程度，生涯6年一再重創白襪？葛里佛用這句話形容：「他可能是大聯盟最好的球員，對到他很難打、也很難投。」

「打者翔平」本季對戰白襪5場，打擊率4成12（打數17、安打7）、全壘打6支、打點8分，生涯33場打擊率3成06（打數121、安打37）、全壘打6支、打點8分；「投手大谷」也很猛，生涯對戰3場投出2勝，合計16.2局失4分，只有兩分自責，被揮出11支安打、未有全壘打，狂飆28次三振，防禦率只有1.08。

大谷對白襪已經連續4戰開轟，本場遭殃的27歲右投希斯（Dylan Cease）說：「從來沒有人像大谷一樣，他充滿才能，是千載難逢的球員。」

白襪打線被大谷狠狠修理，投手群也被他打慘，三壘手柏格（Jake Burger）甘拜下風，他說：「大谷投了100球，卸下先發投手身分，還能再度開轟，親眼看到這種事，真的讓人難以置信。」

這是大谷生涯第9次、本季第4次登板，同場出現全壘打，也是首次投球加上雙響砲；葛里佛表示，就算大谷不是大聯盟最好、也是球界最優秀的人才之一，「你只要犯錯，他就會讓你付出代價。」

天使總教練尼文（Phil Nevin）早就習慣大谷各種瘋狂演出，他說：「我們每天都會看到以前從未見過的事，盡量不要認為這是理所當然，很多人都做不到。」

天使 大谷翔平

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