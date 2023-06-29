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MLB／大谷單場10K+2轟 二刀流寫紀錄

記者蘇志畬／綜合報導
天使隊「二刀流」好手大谷翔平27日投打同時發威。（Getty Images）
天使隊「二刀流」好手大谷翔平27日投打同時發威。（Getty Images）

大谷翔平27日幾乎一人決定比賽走向，或說「兩人」。投手大谷先發6.1局飆10次三振，加上打者翔平單場雙響砲，率領天使隊以4：2擊敗白襪隊，站上美聯西區第2，他也自承「打擊有到最佳狀態」。

大谷27日3打數3安打、2分打點，1局下、7局下都轟出陽春砲，另有1次保送，打擊率上升到3成04；另外，他先發6.1局被敲4支安打，失1分，飆出10次三振，收下本季第7勝，防禦率降到3.02。

先發投球轟雙響砲對大谷來說也是生涯第一次，「都在很棒的時機開轟，之後追加分數也很重要，締造絕佳氣勢。」6月13轟追平隊史及自己保持的6月最多轟紀錄，他說：「打擊正在最佳狀態。」

7局遇到亂流退場時，大谷投了102球，賽後透露，從比賽開始就出現指甲斷裂，後來越來越嚴重，「本來是想投完7局，最後得到牛棚的協助。」也因此，大谷無法確定下一場先發登板日，連帶對於是否參加全壘打大賽也語帶保留。

大谷投打數據超猛，目前28轟、64分打點居大聯盟雙冠王，壘打數200、長打數47、攻擊指數1.040都是大聯盟第一，被打擊率1成80也是所有符合資格投手中最低。

大谷本場比賽寫下多項紀錄，單場10K以上並敲雙響砲史上第6人（自1900年來），單季2度單場10K以上、3安以上演出是史上唯一（自1900年來），先發投球時敲出3安的比賽單季5次並列第一（自1901年來）。

天使隊「二刀流」好手大谷翔平27日投打同時發威。（Getty Images）
天使隊「二刀流」好手大谷翔平27日投打同時發威。（Getty Images）

大谷翔平 天使

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