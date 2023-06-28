MLB／大谷翔平10K+雙響砲收下第7勝 天使站上美西第2

大谷投打「二刀流」上陣，投手大谷繳出6.1局10K失1分好投，打者翔平更是單場雙響砲的超狂演出。(美聯社)

天使 隊日籍好手大谷翔平 今天投打「二刀流」上陣，投手大谷繳出6.1局10K失1分好投，打者翔平更是單場雙響砲的超狂演出，幫助天使隊以4：2擊敗白襪隊，大谷收穫本季第7勝，天使隊44勝37敗站上美聯西區第二、外卡第三名。

大谷翔平今天先發「第2棒、投手」，1局下1出局時，鎖定寇佩克（Michael Kopech）的失投紅中95哩速球，轟上右外野看台，幫助天使隊先馳得點，也讓投手大谷獲得勝投資格。

大谷投打「二刀流」上陣，投手大谷繳出6.1局10K失1分好投，打者翔平更是單場雙響砲的超狂演出。(美聯社)

天使打線的支援在4局下抵達，瑞吉福（Luis Rengifo）敲出三壘打後，靠滾地推進進帳1分；而7局下在投手大谷退場後，專心指定打擊的大谷翔平再從後援投手杜森（Touki Toussaint）手中轟出一發左外野陽春砲，將比數拉開到3：1，隊友後續追加1分。

打者翔平連兩場開轟，今天總計3打數3安打、2分打點，另有1次四壞保送，打擊率上升到3成04，另外全壘打數迅速累積，6月13轟追平隊史以及自己保持的6月最多轟紀錄，28轟、64分打點續居大聯盟雙冠王。

投手大谷面對白襪隊前5局更僅被敲2支安打，6局上雖有保送、安打連續出現，但3個出局數都用三振抓下，直到7局上因指甲裂開退場，留下1出局、一二壘有人，牛棚僅讓對方跑回1分，總計102球投完6.1局，被敲4支安打，另有10次三振、2次四壞保送，丟掉1分，收下本季第7勝。

大谷翔平本季第4次在先發投球的日子開轟，其中3次集中在6月，讓他成為自1972年懷斯（Rick Wise）之後，第一位在單月至少先發3場開轟的投手。