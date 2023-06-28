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MLB／大谷敲第26轟 全壘打王領先…楚奧特吞3K 撲壘致勝

體育新聞組／綜合報導
天使靠著再見暴投擊敗白襪隊。（路透）
天使靠著再見暴投擊敗白襪隊。（路透）

一場投手戰，卻結束在再見暴投，MLB天使隊26日在9局下由楚奧特（Mike Trout）兩度頭部撲壘衝鋒，靠暴投跑回再見分，終場以2：1擊敗白襪隊，在4連戰旗開得勝。比賽中，大谷翔平敲出本季第26轟，暫居全壘打王寶座。

天使26日在主場展開與白襪的4連戰，大谷負責第2戰的先發投手任務，26日先以打者身分出擊，擔任先發第3棒、指定打擊，3打數敲出1安打，為4局下的陽春砲，本季第26轟出爐，再度要回大聯盟全壘打榜的單獨領先。

天使投手德梅斯（Reid Detmers）先發7局僅被敲2安打、送出10次三振，首局挨了羅伯特（Luis Robert Jr.）的陽春砲後，一路壓制白襪打線。

白襪先發投手希斯（Dylan Cease）表現也很精湛，投6局被敲5安打、失1分，賞出10K，唯一失分就是因為大谷的陽春砲。

兩軍以1：1僵持許久，9局下天使迎來向對手說再見的大好機會，攻擊棒次正好從楚奧特、大谷展開，白襪投得閃躲，連兩保送將天使的再見分送上得點圈，天使發動雙盜壘，白襪左投邦默（Aaron Bummer）這一球同時出現挖地瓜的暴投，但楚奧特因頭部撲壘上三壘，也來不及再起身挑戰本壘，但再見分已兵臨城下的壓力，讓邦默再度出現暴投，儘管滾得不遠，已足夠讓楚奧特撲回再見分。

楚奧特單場3打數吞下3K，但唯一上壘就成為天使的再見分，天使在9局下沒有任何安打就收下勝利。

此外，名人堂傳奇席林（Curt Schilling）近日受訪時表示，大谷已超越隊友楚奧特和「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）。他認為大谷應拿下每個球季的MVP，「大谷翔平是天使隊史最快轟出150支全壘打的人，我曾說過很多次，楚奧特是世上最偉大的球員。我不知道現在還能不能這樣做結論。」

「有些人會說貝比魯斯才是最偉大的球員，但他不是洋基隊的開幕戰先發投手和中心打線打者。大谷是MVP，沒有比他更有價值的人在棒球上」席林說。

大谷本季敲出26轟、62分打點，整體攻擊指數1.009都暫居大聯盟第1。投球的部分，防禦率3.13，每9局飆出11.8K排美聯第1。

大谷翔平（左）敲出本季第26轟。（美聯社）
大谷翔平（左）敲出本季第26轟。（美聯社）
天使隊楚奧特（左）26日在9局下兩度頭部撲壘衝鋒，靠暴投跑回再見分，終場以2：1...
天使隊楚奧特（左）26日在9局下兩度頭部撲壘衝鋒，靠暴投跑回再見分，終場以2：1擊敗白襪隊。（路透）

天使 大谷翔平 洋基

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