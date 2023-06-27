MLB／韋蘭德5局無失分被牛棚搞砸 大都會戰績岌岌可危

韋蘭德。(美聯社)

大都會 強投韋蘭德（Justin Verlander）今先發5局無失分，無奈牛棚投手史密斯（Drew Smith）第6局被敲出逆轉兩分砲，加上打線持續熄火，終場大都會以1：2輸球，吞下近9戰第7敗。

大都會4局下靠林多（Francisco Lindor）的高飛犧牲打先馳得點，韋蘭德用100球完成5局投球任務，總共被敲5安，送出5K、2次保送，沒有失分，賽後防禦率降至4.11。

史密斯6局上接替投球，這是他因抹油被禁賽後首度登板，沒想到一上場就被釀酒人隊溫克（Jesse Winker）敲安，2出局後，威莫（Joey Wiemer）再轟出逆轉兩分砲。兩隊隨後都沒能再攻進分數，大都會再度吞敗。

大都會休賽季重金補強，結果目前戰績35勝43敗，落後國東龍頭勇士 16場勝差，外卡第3名道奇 8.5場勝差。對此，韋蘭德賽後表示，「這很令人失望，這讓在座的每個人都很失望，球迷也很失望，只能繼續努力。」