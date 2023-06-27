MLB／1安得4分 費城人逆轉大都會

布里格漢僅解決一個人次，並投出3次四死球，其中包含兩顆觸身球。（美聯社）

棒球場上逆轉戰局的方式很多，費城 人隊25日贏球方式卻很奇特，8局下只靠1支安打就攻下4分，從3：6落後變成7：6獲勝，最大重點當然是大都會 隊牛棚擺爛、守備出狀況，ESPN形容這些錯誤有如喜劇。

大都會打完前7局領先3分，重砲阿隆索（Pete Alonso）4打數2安打、攻下3分打點，包括7局上轟出陽春砲，本季24轟暫居國聯第2。

8局下，大都會第4任投手華克（Josh Walker）登板，戰況開始生變，面對3名打者被瑞爾穆托（J.T. Realmuto）安打、保送兩次，搞成滿壘退場。

布里格漢（Jeff Brigham）接手後更慘，只解決1名打者、投出3次四死球，尤其滿壘時連續觸身球砸中史瓦柏（Kyle Schwarber）、透納（Trea Turner），讓費城人攻下追平、超前分，只投0.1局送掉江山。

費城人這半局打了10人次，以1支安打、5次四死球，加上大都會1次傳球失誤，「莫名其妙」攻下4分逆轉勝，主場3連戰以2勝1敗收工。

透納3打數2安打、攻下3分打點，包括首局陽春砲，他說：「只要能夠贏球，不管什麼方式都好，這場有點奇怪、但很有趣。」

費城人總教練湯姆森（Rob Thomson）也說：「不確定以前是否看過這種情況，這種機會應該不大。」

大都會戰績掉到35勝42敗，仍在國聯東區排名第4，落後榜首勇士 隊達15場勝差。