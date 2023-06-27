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MLB／弗里曼生涯2千安達陣 現役第6人

記者藍宗標／綜合報導
弗里曼（圖）喜迎生涯2000安後，被隊友史密斯的全壘打送回本壘。（美聯社）
弗里曼（圖）喜迎生涯2000安後，被隊友史密斯的全壘打送回本壘。（美聯社）

道奇隊33歲老將弗里曼（Freddie Freeman），25日在洛杉磯主場對太空人隊之戰8局下，完成生涯第2000支安打紀錄， 成為第6位達到里程碑的現役球員。

弗里曼2010年從勇士隊起步，待了12季揮出1704支安打，去年轉戰道奇至今追加296安，加入老虎隊卡布雷拉（Miguel Cabrera）、紅人隊瓦托（Joey Votto）、教士隊克魯茲（Nelson Cruz）、白襪隊安德魯斯（Elvis Andrus）、海盜隊麥卡臣（Andrew McCutchen）的行列，成為現役第6人。

太空人二壘手亞士維（Jose Altuve）目前1961支安打，將是下一位「兩千安俱樂部」成員。

弗里曼25日5打數2安打，8局下關鍵二壘打攻下1分打點，道奇在這半局攻下3分，追成4：4進入延長賽，不過打到11局仍以5：6落敗，未能完成3連戰橫掃，本季對戰2勝1敗結束。

弗里曼本季打擊率3成17在國聯排名第3、大聯盟第5，馬林魚隊「打擊機器」阿拉斯（Luis Arraez）3成99遙遙領先；另外，弗里曼97支安打在國聯排名第3、大聯盟第4，阿拉斯111安是大聯盟安打王。

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