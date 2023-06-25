我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熱浪襲南部 連3周高溫 德州125℉破紀錄

坐輪椅亞裔老夫婦 在南加華人區街頭被搶金項鏈

MLB／大谷三壘打救不了天使 3連戰狂攻32分竟然只拿1勝

記者藍宗標／即時報導
大谷翔平6局敲出帶有打點的長打，自己也一路狂奔上三壘。（路透）
大谷翔平6局敲出帶有打點的長打，自己也一路狂奔上三壘。（路透）

天使隊作客丹佛，25日對洛磯隊進行三連戰最後一戰，大谷翔平4打數2安打，6局上揮出中外野方向三壘打，攻下全隊第1分，但天使一路落後，終場以3：4落敗，輸掉這次系列賽。

天使24日出現28支安打，包括5支全壘打，以25：1狂電洛磯，25日最大攻勢出現在6局上，大谷本季第4支三壘打攻下1分，再靠隊友高飛犧牲打跑回第2分，無法改變戰局，本季對戰洛磯1勝2敗結束。

天使這3場比賽一共攻下32分（前天首戰4：7），讓洛磯拿下12分，結局竟是勝少敗多，寫下罕見紀錄；大谷3戰合計16支6，包括全壘打、三壘打、二壘打各1支，每場比賽都有安打、打點、得分，本季25轟仍居大聯盟榜首。

大聯盟官網指出，天使24日28安、得25分、贏對手24分都是隊史新紀錄，25日得點圈有人時6支2、留下6個殘壘，無法複製勝利。

天使成為史上第2支系列賽得分超過對手20分、對戰卻無法占優勢的球隊，前一隊是1897年芝加哥小馬隊（Chicago Colts），在3連戰對路易斯維爾上校隊（Louisville Colonels）45：22，領先23分同樣1勝2敗。

「棒球就是這樣。」天使總教練尼文（Phil Nevin）表示，24日攻勢非常猛烈，但前天、25日留下太多殘壘，這 就是只有1勝2敗的原因。

天使26日重返洛杉磯主場，對白襪隊進行4連戰，大谷將在27日第2戰登板先發，挑戰本季第7勝，目前戰績6勝3敗、防禦率3.13。

天使 大谷翔平 洛杉磯

上一則

雲端取代衛星 阿里雲成為巴黎奧運實況轉播平台

延伸閱讀

MLB／大谷與楚奧特同開轟 本季不敗被終結 但創日美通算200轟

MLB／大谷與楚奧特同開轟 本季不敗被終結 但創日美通算200轟
MLB／天使25分轟炸洛磯狂刷百年紀錄 大谷獨自寂寞

MLB／天使25分轟炸洛磯狂刷百年紀錄 大谷獨自寂寞
MLB／天使超狂單局4轟攻13分 創大聯盟49年來新紀錄

MLB／天使超狂單局4轟攻13分 創大聯盟49年來新紀錄
大谷狂飆12K 道奇教頭變球迷：他主宰了我們

大谷狂飆12K 道奇教頭變球迷：他主宰了我們

熱門新聞

霍華德父子深情擁抱。（Getty Images）

NBA／霍華德之子爆冷第11順位獲選 父子擁抱畫面感人

2023-06-23 08:20
約柯奇。（Getty Images）

NBA／約柯奇摘首冠 尼克藍道：當年又慢又肥卻大殺四方

2023-06-21 05:25
資深控衛保羅。(美聯社)

NBA／保羅飛機上得知被交易 曝太陽老闆和「微笑刺客」干政

2023-06-19 22:01
內馬爾在Instagram承認出軌，並向懷孕女友道歉。（取材自Instgram）

內馬爾懺悔趁女友懷孕偷吃 爆「偷腥協議」不能跟妓女

2023-06-21 21:30
米勒被黃蜂以榜眼選入。（美聯社）

NBA／黃蜂榜眼嗆喬丹老了是老凡人 喬治才是他的GOAT

2023-06-23 07:35
過去頻頻在西區戰場廝殺的柯瑞(右)和保羅，兩人新賽季將並肩作戰。（路透）

NBA／合體柯瑞全力衝擊總冠軍 保羅：感到非常興奮

2023-06-23 06:45

超人氣

更多 >
怪英文不好 華人好市多買「煙火」 結果超後悔

怪英文不好 華人好市多買「煙火」 結果超後悔
洛縣鑽石吧老人之家雙屍命案 警證實兇嫌為40歲華人

洛縣鑽石吧老人之家雙屍命案 警證實兇嫌為40歲華人
野生林志玲、AKIRA約會被捕獲 私下真實狀態網看傻

野生林志玲、AKIRA約會被捕獲 私下真實狀態網看傻
水電工中千萬樂透 狂歡3年淪「富豪毒王」超慘現況曝光

水電工中千萬樂透 狂歡3年淪「富豪毒王」超慘現況曝光
1年逾4億個…中國免稅商品包裹 被指利用法規逃稅

1年逾4億個…中國免稅商品包裹 被指利用法規逃稅