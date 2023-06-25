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MLB／大谷與楚奧特同開轟 本季不敗被終結 但創日美通算200轟

記者陳宛晶／綜合報導
大谷翔平本季第25轟出爐，更達成日美通算200轟紀錄。（路透）
大谷翔平本季第25轟出爐，更達成日美通算200轟紀錄。（路透）

大谷翔平的怪力，終於在「打者天堂」庫爾斯球場上演，第5局敲出超前陽春砲，將比分改寫為3：2，這是他本季第25轟，擴大在全壘打榜上的領先，同時也完成日美通算200轟；「神鱒」楚奧特（Ｍike Trout）下一打席緊接著開轟，敲出本季第16支全壘打。

兩人23日上演本季第7度同場開轟，也是第5度「背靠背」開轟，在此役賽前，天使本季只要大谷跟楚奧特同場開轟的6戰全勝，「不敗神話」令人稱奇，但這項神話也在天使終場遭落磯逆轉，以4比7敗北後遭終結。

影音來源：YouTube

大谷過去在庫爾斯球場只出賽過6打席、尚未開轟，這波與洛磯隊的3連戰要挑戰在這座著名的「打者天堂」敲出首轟，此役擔任天使隊先發第2棒、指定打擊出賽。

大谷首打席敲出二壘打，第2打席挑戰中外野遭到接殺；第3打席在第5局、比分2：2之際，掃出中外野434呎陽春砲，幫助天使取得領先，巧合的是，楚奧特跟進連兩打席開轟，這一發全壘打同樣飛了434呎。

大谷敲出生涯在庫爾斯球場的第1轟，這發陽春彈是他在大聯盟的第152轟，加上日職時期的48轟，累積日美通算200轟。

此役天使與落磯在得分上你來我往，直到8局上天使仍以4比3暫時領先，但8局下遭落磯打者一支滿貫砲逆轉，反倒以4比7落後，終場天使無力反攻以4比7落敗。

天使總教練尼文（Phil Nevin）賽後盛讚大谷好表現說，「現在不管是什麼樣的球他都能打」。

大谷和楚奧特（見圖）同場開轟不敗紀錄遭終結。（ 美聯社）
大谷和楚奧特（見圖）同場開轟不敗紀錄遭終結。（ 美聯社）
大谷翔平本季第25轟出爐，更達成日美通算200轟紀錄。（Getty Images...
大谷翔平本季第25轟出爐，更達成日美通算200轟紀錄。（Getty Images）

天使 大谷翔平

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