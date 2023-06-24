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MLB／天使超狂單局4轟攻13分 創大聯盟49年來新紀錄

記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平在球隊第3局13分大局中，貢獻1分打點。（美聯社）
大谷翔平在球隊第3局13分大局中，貢獻1分打點。（美聯社）

天使隊24日對洛磯隊打出瘋狂大局，3局上10支安打、4轟、猛攻13分，追平隊史單局得分、最多轟兩項紀錄，前3局先發9人都有打點加安打更是大聯盟自1974年以來第一次。

天使的瘋狂大局從三連轟開啟，3局上開局楚奧特（Mike Trout）先轟出陽春砲，接著兩個打者朱力（Brandon Drury）、泰斯（Matt Thaiss）也都開轟，而且都是抓第一球揮棒，加上楚奧特，洛磯隊先發投手安德森（Chase Anderson）這局投的前4球就被敲出3轟。

天使隊攻勢還沒結束，2出局、一二壘有人後，又是6支安打加上2次四壞保送，包括莫尼亞克（Mickey Moniak）兩分砲在內，又追加10分才結束，而朱力、莫尼亞克都有單局雙安演出，大谷翔平參與其中也貢獻1分打點安打，60分打點並列大聯盟打點王。

這是天使隊史第3次單局攻下13分，前兩次是在1997年5月12日（美國時間）對白襪隊第7局、1978年9月14日對遊騎兵隊第9局；單局4轟則是隊史第2次，前一次是2000年5月28日對皇家隊第5局。

而根據轉播單位紀錄，天使9名先發打者在前3局就都有打點加安打，這是大聯盟自1974年以來第一次，而1974年以來第二支曾在單局敲出4轟、10安、得13分的球隊；洛磯單局丟掉13分則是隊史新高。

天使 皇家 大谷翔平

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