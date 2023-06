MLB／大物克魯茲完全打擊寫歷史新猷 紅人超狂12連勝

紅人連勝氣勢擋不住!今天開局雖落入五分落後,但紅人展現近期超強韌性,最終硬是以11:10逆轉勇士 ,強勢延續近期的12連勝,追平隊史紀錄。其中大物新秀克魯茲 (Elly De La Cruz)更是在生涯第15場比賽就敲出完全打擊,寫下多項歷史新猷,成為隊史34年來首位完全打擊的打者,更是大聯盟51年來最年輕的球員。

紅人本季重拾「大紅機器」威名,最近一個月的團隊OPS在全聯盟僅落後給今天的對手勇士隊,眾多打者新秀在大聯盟亮相後都有搶眼表現,其中最引人矚目的莫過於球隊頭號新秀克魯茲。在他登上大聯盟後,球隊繳出14勝2敗超狂戰績,包括近期12連勝。

CYCLE FOR ELLY DE LA CRUZ 🔥



He is the youngest player to hit for the cycle since 1972.



(via MLB ?ref_src=twsrc%5Etfw">@MLB)pic.twitter.com/AcRniDS8pb