我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國泰飛洛杉磯客機香港機場中止起飛 乘客緊急疏散11傷

烏克蘭人憂俄國發動核攻狂囤碘片 基輔籲勿陷入恐慌

MLB／看楚奧特搞丟Pitch Com這麼有趣？大谷翔平笑死

記者陳宛晶／即時報導
楚奧特場上遺失物品，大谷翔平見狀笑死。（取材自推特）
楚奧特場上遺失物品，大谷翔平見狀笑死。（取材自推特）

場上的各種新鮮事，都能成為大谷翔平的樂子，23日「欣賞」楚奧特（Ｍike Trout）在場上「掉寶」，讓他笑得超開心，再度留下新梗圖。

天使、洛磯隊23日在庫爾斯球場展開3連戰，大谷翔平擔任第2棒、指定打擊，第5局敲出超前陽春砲，是他生涯首度在庫爾斯球場開轟，這一棒也達成日美通算200轟，分別為大聯盟152轟、日本職棒48轟。

有趣畫面出現在4局上，楚奧特的Pitch Com疑似遺落在中外野，出動球僮幫忙大海撈針，而大谷人在休息室裡笑死，連轉播單位都剪輯影片，留言寫著：「大谷超開心」。

球僮在外野找東西的畫面罕見，球迷起初不解到底掉了什麼，納悶「是有什麼生物嗎？」也有人留言：「我相信楚奧特是掉了婚戒」、「楚奧特的鑰匙掉了」、「協尋啟事，找到楚奧特Pitch Com的人，請帶著分數支援前來科羅拉多」。

大谷翔平 天使 日本

上一則

MLB／國民教頭領先全球 竟趴在地上抗議好球帶

延伸閱讀

大谷狂飆12K 道奇教頭變球迷：他主宰了我們

大谷狂飆12K 道奇教頭變球迷：他主宰了我們
MLB／道奇球迷頻送秋波 大谷翔平：我要專注比賽

MLB／道奇球迷頻送秋波 大谷翔平：我要專注比賽
MLB／經典賽對決大谷 楚奧特隔3個月吐心聲：只想開轟

MLB／經典賽對決大谷 楚奧特隔3個月吐心聲：只想開轟
MLB／遇到剋星克蕭 大谷翔平連15場敲安中斷

MLB／遇到剋星克蕭 大谷翔平連15場敲安中斷

熱門新聞

黃蜂隊宣布喬丹將賣掉他的經營權。（美聯社）

「籃球之神」將以天價出售黃蜂隊 球迷: 終於盼到這天

2023-06-16 15:33
約柯奇。（Getty Images）

NBA／約柯奇摘首冠 尼克藍道：當年又慢又肥卻大殺四方

2023-06-21 05:25
資深控衛保羅。(美聯社)

NBA／保羅飛機上得知被交易 曝太陽老闆和「微笑刺客」干政

2023-06-19 22:01
一名中國球迷闖進賽場擁抱梅西。(影片截取自推特)

衝進球場抱梅西 中國18歲男子被行拘 禁止觀賽1年

2023-06-16 11:01
31歲的蘇雅是梅西的忠實球迷，蒐集了約200件印有梅西名字的球衣，得知梅西退出印尼首都雅加達的一場友誼賽後，他很失望。（Getty Images）

梅西退出印尼友誼賽 球迷怒批主辦單位廣告不實

2023-06-16 09:49
內馬爾在Instagram承認出軌，並向懷孕女友道歉。（取材自Instgram）

內馬爾懺悔趁女友懷孕偷吃 爆「偷腥協議」不能跟妓女

2023-06-21 21:30

超人氣

更多 >
紐約華裔醫生捲路怒遭痛毆 腦部重傷不治

紐約華裔醫生捲路怒遭痛毆 腦部重傷不治
小費制度惹怨 有人給不到18% 被店員追出門

小費制度惹怨 有人給不到18% 被店員追出門
專家建議退休儲蓄達百萬 到底多少美國人做到？

專家建議退休儲蓄達百萬 到底多少美國人做到？
飛機停下來之前做這事 空姐認為是傻瓜行為

飛機停下來之前做這事 空姐認為是傻瓜行為
奶茶店員工吃太多「珍珠」掛急診 「珍珠」有何成份？

奶茶店員工吃太多「珍珠」掛急診 「珍珠」有何成份？