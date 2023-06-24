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洋基也有二刀流 野手基納法利法又飆三振又開轟

體育新聞組／綜合報導
基納法利法9局上登板送出三振、無失分，9局下轟出全壘打。( 美聯社 )
基納法利法9局上登板送出三振、無失分，9局下轟出全壘打。( 美聯社 )

洋基投手赫曼（Domingo German）22日面對水手只投3.1局就狂掉10分退場，洋基最終以2：10慘敗。不過洋基野手「IKF」基納法利法（Isiah Kiner-Falefa）成為比賽亮點，他在第9局上登板投球，還在9局下轟出兩分砲，寫下二刀流傳奇。

大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，基納法利法是自大谷翔平後，今年第二位單場三振過1人、還能轟出全壘打的球員，大谷翔平本季有3次開轟並至少投出1K的比賽。洋基記者霍克（Bryan Hoch）則指出，基納法利法成為1972年麥丹尼爾（Lindy McDaniel）後，洋基第一位以投手身分轟出全壘打的選手。

基納法利法曾在2020年獲得美聯三壘金手套獎，但他打擊能力不佳，今年加練外野以尋求更多上場機會。他本季卻3度登上投手丘，4月14日面對雙城隊主投1局被敲1安打無失分，本月17日面對紅襪隊，他主投1局被敲2支安打掉1分；22日主投1局飆出1K，沒讓任何打者上過壘。

賽後基納法利法談到登板的心情，「一周內做這件事2次，我試著上場找點樂趣。」他開玩笑地說，「我忘了打擊的事，事情發生的很快，我只是試著揮棒。」

基納法利法也發下豪語，希望自己能成為聯盟最好的替補球員，「我為得到的任何機會感到自豪，無論是投球、打擊還是守備，我都想做好準備。」

洋基 大谷翔平

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