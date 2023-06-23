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MLB／國民教頭領先全球 竟趴在地上抗議好球帶

聯合新聞網／即時報導
國民教頭抗議好球帶。（路透）
國民教頭抗議好球帶。（路透）

國民總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）繼彩色列印抗議後，22日又出現新招數，他因不滿好球帶被趕出場，沒想到他進場向主審抗議時，竟整個人趴在地上比好球帶。

4局下，國民打者阿布姆斯（CJ Abrams）2出局後，面對一顆偏低的滑球未出棒，主審卻判好球，讓阿布姆斯站著不動遭到三振。5局上換成國民投手厄文（Jake Irvin）投出偏低球路，主審卻判定壞球，馬丁尼茲因此在休息室對主審怒吼，接著進場抗議好球帶，正當馬丁尼茲準備回休息室，被主審驅逐出場。

這讓馬丁尼茲的情緒大爆發，他先踢本壘板的土，隨後更整個人趴在本壘板後方，比著球路進壘的位置，接著起身繼續和主審吵架。馬丁尼茲賽後表示，「我要保護我的球員，就是這樣而已。」

這是馬丁尼茲本季首度被驅逐出場，對此他表示，「這是令我非常沮喪的事情，在關鍵時刻，必須要忍耐。」國民本場比賽以3：5不敵響尾蛇，近17戰只贏3場，阿布姆斯4打數0安打還吞下3次三振。

厄文

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