我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

機場貴賓室疫後進入「鍍金時代」 LAX將擴展頂級服務

兩科技天王要「籠鬥」 馬斯克老媽看不下去：給我停戰

大谷狂飆12K 道奇教頭變球迷：他主宰了我們

記者蘇志畬／綜合報導
天使隊「二刀流」球星大谷翔平對決道奇隊，狂飆12次三振刷新隊史紀錄。(美聯社)
天使隊「二刀流」球星大谷翔平對決道奇隊，狂飆12次三振刷新隊史紀錄。(美聯社)

天使隊「二刀流」球星大谷翔平生涯首次登板對決道奇隊，狂飆12次三振刷新隊史紀錄，就連道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）都一時忘了身分，以球迷的角度觀賞大谷；這場被外界視為「面試」之戰，對道奇是否偏愛？大谷翔平未正面回答。

大谷翔平21日先發7局用101球，投出12次三振，寫下天使隊史先發投手對道奇單場最多K紀錄，最快球速來到100.3哩，唯一失分是4局上被弗里曼敲出陽春砲，防禦率下降到3.13，然而天使遭到0：2完封，讓大谷吞下本季第3敗。

「他主宰了我們。」道奇教頭羅伯茲坦言，看到大谷的表現，自己更比較像個球迷，「他主宰了我們」、「他讓我們的打線陷入困境，還4度站上打擊區，這很引人矚目，我雖然是個總教練，但作為一個球迷，很難不欣賞大谷。」

不過打者翔平沒幫上投手大谷，3打數無安打靠1次四壞保送上壘，近期連8打數未敲安，打擊率下降到2成92。

大谷翔平今年季後將取得自由球員資格，同在西岸的道奇被視為潛在競爭者之一，賽後媒體問「許多道奇球迷期待你明年的加入，是否聽過此事？」大谷對此採變化球回應：「球季中我要專注比賽，其他事都交給經紀人處理。」

道奇 大谷翔平 天使

上一則

基特轉戰球評 搭檔A-Rod、老爹

下一則

不出所料 溫班亞瑪當上選秀狀元 落腳馬刺

延伸閱讀

MLB／道奇球迷頻送秋波 大谷翔平：我要專注比賽

MLB／道奇球迷頻送秋波 大谷翔平：我要專注比賽
MLB／才獲選單周MVP…大谷遇克蕭 連15場敲安中斷

MLB／才獲選單周MVP…大谷遇克蕭 連15場敲安中斷
MLB／經典賽對決大谷 楚奧特隔3個月吐心聲：只想開轟

MLB／經典賽對決大谷 楚奧特隔3個月吐心聲：只想開轟
MLB／遇到剋星克蕭 大谷翔平連15場敲安中斷

MLB／遇到剋星克蕭 大谷翔平連15場敲安中斷

熱門新聞

一名中國球迷如願抱到梅西，被保安抬出場時露出幸福的笑容。(擷自推特)

抱到梅西就無悔 中國球迷穿10號球衣衝進場 笑容已升天

2023-06-15 11:15
梅西開賽僅81秒就進球，創個人生涯最快進球紀錄。(截自CCTV-5)

北京友誼賽 阿根廷2：0勝澳洲 梅西81秒破門創紀錄

2023-06-15 10:18
一名中國球迷闖進賽場擁抱梅西。(影片截取自推特)

衝進球場抱梅西 中國18歲男子被行拘 禁止觀賽1年

2023-06-16 11:01
黃蜂隊宣布喬丹將賣掉他的經營權。（美聯社）

「籃球之神」將以天價出售黃蜂隊 球迷: 終於盼到這天

2023-06-16 15:33
31歲的蘇雅是梅西的忠實球迷，蒐集了約200件印有梅西名字的球衣，得知梅西退出印尼首都雅加達的一場友誼賽後，他很失望。（Getty Images）

梅西退出印尼友誼賽 球迷怒批主辦單位廣告不實

2023-06-16 09:49
資深控衛保羅。(美聯社)

NBA／保羅飛機上得知被交易 曝太陽老闆和「微笑刺客」干政

2023-06-19 22:01

超人氣

更多 >
「我們失去他們了」 泰坦號殘骸尋獲 相信5人已罹難

「我們失去他們了」 泰坦號殘骸尋獲 相信5人已罹難

「陪睡換冠軍」沒兌現？江蘇健美選手脫鞋砸裁判：臭流氓

「陪睡換冠軍」沒兌現？江蘇健美選手脫鞋砸裁判：臭流氓
紐約華裔房東討租不成 反遭租霸毆打

紐約華裔房東討租不成 反遭租霸毆打
男子在中餐廳點餐後見佛像竟要求退費 網友力挺店家

男子在中餐廳點餐後見佛像竟要求退費 網友力挺店家
比Costco便宜 這裡櫻桃每磅0.99元 引華人瘋搶

比Costco便宜 這裡櫻桃每磅0.99元 引華人瘋搶