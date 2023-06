MLB／前洋基隊長基特轉戰播報台 搭檔A-Rod和老爹

前洋基 隊長基特(Derek Jeter)周末展開電視球評生涯,與A-Rod羅德里奎斯(Alex Rodriguez)、「老爹」歐提茲(David Ortiz)搭檔。

美國職棒大聯盟(MLB )24日、25日在英國倫敦舉行海外比賽,芝加哥小熊與聖路易紅雀交手。美國福斯體育台(FOX Sports)推出豪華球評組合,基特與A-Rod是多年老隊友、「老爹」歐提茲是當年死對頭。

基特大聯盟生涯20年全效力紐約洋基,2014年引退之後,改當球隊總裁。他買下邁阿密馬林魚股份,擔當球團執行長(CEO)。基特2020年入選棒球名人堂,去年請辭馬林魚執行長。

去年世界大賽 期間,基特曾短暫在福斯體育台客串講評,這次MLB倫敦賽正式以球評身分登台。他在福斯體育台的訪問中表示,盡其所能享受比賽是他的目標。

基特表示,與A-Rod和老爹都很熟,互相鬥嘴是一定會有的戲碼,另外他也希望,卸下球團負責人的身分之後,可以恢復成一個棒球迷的角色,享受觀看比賽的樂趣,同時把這樣的氣氛感染給觀眾。

基特除了從以往當過球員的角度講解比賽之外,他也能從球團和球隊老闆的角度,與球迷分享不同的觀點。

