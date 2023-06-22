我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華裔房東討租不成 反遭租霸毆打

紐約法拉盛天景商城宵小猖獗 攤主咬牙切齒

MLB／前洋基隊長基特轉戰播報台 搭檔A-Rod和老爹

中央社／洛杉磯21日電
前洋基隊長基特（右）周末展開電視球評生涯，與A-Rod羅德里格斯（左二）、「老爹」歐提茲（右2）搭檔。（截圖自FOX Sports PR推特）
前洋基隊長基特（右）周末展開電視球評生涯，與A-Rod羅德里格斯（左二）、「老爹」歐提茲（右2）搭檔。（截圖自FOX Sports PR推特）

洋基隊長基特（Derek Jeter）周末展開電視球評生涯，與A-Rod羅德里奎斯（Alex Rodriguez）、「老爹」歐提茲（David Ortiz）搭檔。

美國職棒大聯盟（MLB）24日、25日在英國倫敦舉行海外比賽，芝加哥小熊與聖路易紅雀交手。美國福斯體育台（FOX Sports）推出豪華球評組合，基特與A-Rod是多年老隊友、「老爹」歐提茲是當年死對頭。

基特大聯盟生涯20年全效力紐約洋基，2014年引退之後，改當球隊總裁。他買下邁阿密馬林魚股份，擔當球團執行長（CEO）。基特2020年入選棒球名人堂，去年請辭馬林魚執行長。

去年世界大賽期間，基特曾短暫在福斯體育台客串講評，這次MLB倫敦賽正式以球評身分登台。他在福斯體育台的訪問中表示，盡其所能享受比賽是他的目標。

基特表示，與A-Rod和老爹都很熟，互相鬥嘴是一定會有的戲碼，另外他也希望，卸下球團負責人的身分之後，可以恢復成一個棒球迷的角色，享受觀看比賽的樂趣，同時把這樣的氣氛感染給觀眾。

基特除了從以往當過球員的角度講解比賽之外，他也能從球團和球隊老闆的角度，與球迷分享不同的觀點。

基特球員時代擦亮了「洋基隊長」的招牌，如今這個頭銜落在新生代球星「法官」賈吉（Aaron Judge）身上。被問到賈吉擔任新一代「洋基隊長」的表現，基特給予高度肯定。

基特說，他在入選棒球名人堂的儀式上，不免被問到他對賈吉成為新一代「洋基隊長」的看法，他回答說：「這個問題不應該問我，而是要去問賈吉的隊友、教練和總教練，那些每天和他共事的人」。

基特說，據他所知，賈吉身邊的每個人都對這位新「洋基隊長」有很高的評價，不只是球場上的表現，還包括他在休息室裡扮演的角色，只要問問隊友們就知道，賈吉擔任新一代的洋基隊長可以說是當之無愧。

洋基 MLB 世界大賽

上一則

MLB／才獲選單周MVP…大谷遇克蕭 連15場敲安中斷

下一則

NBA／「該還哈登、衛少、厄文尊重」杜蘭特：3人啟發整個世代

延伸閱讀

MLB／大谷翔平早該連霸MVP 天使教頭不懂去年輸賈吉

MLB／大谷翔平早該連霸MVP 天使教頭不懂去年輸賈吉
MLB／大谷翔平連2場開轟 本季18支全壘打 只差洋基賈吉1轟

MLB／大谷翔平連2場開轟 本季18支全壘打 只差洋基賈吉1轟
MLB／大谷翔平16轟追平美聯第二 加入全壘打王爭奪

MLB／大谷翔平16轟追平美聯第二 加入全壘打王爭奪
MLB／賈吉美技接殺撞開道奇護網 摔進洋基傷兵名單

MLB／賈吉美技接殺撞開道奇護網 摔進洋基傷兵名單

熱門新聞

梅西開賽僅81秒就進球，創個人生涯最快進球紀錄。(截自CCTV-5)

北京友誼賽 阿根廷2：0勝澳洲 梅西81秒破門創紀錄

2023-06-15 10:18
一名中國球迷如願抱到梅西，被保安抬出場時露出幸福的笑容。(擷自推特)

抱到梅西就無悔 中國球迷穿10號球衣衝進場 笑容已升天

2023-06-15 11:15
一名中國球迷闖進賽場擁抱梅西。(影片截取自推特)

衝進球場抱梅西 中國18歲男子被行拘 禁止觀賽1年

2023-06-16 11:01
黃蜂隊宣布喬丹將賣掉他的經營權。（美聯社）

「籃球之神」將以天價出售黃蜂隊 球迷: 終於盼到這天

2023-06-16 15:33
31歲的蘇雅是梅西的忠實球迷，蒐集了約200件印有梅西名字的球衣，得知梅西退出印尼首都雅加達的一場友誼賽後，他很失望。（Getty Images）

梅西退出印尼友誼賽 球迷怒批主辦單位廣告不實

2023-06-16 09:49
資深控衛保羅。(美聯社)

NBA／保羅飛機上得知被交易 曝太陽老闆和「微笑刺客」干政

2023-06-19 22:01

超人氣

更多 >
加州2女乘皮划艇遭鯨魚一口「吞下」 可怕畫面全錄

加州2女乘皮划艇遭鯨魚一口「吞下」 可怕畫面全錄
罹患糖尿病 這是最易被忽視的早期症狀

罹患糖尿病 這是最易被忽視的早期症狀
失蹤人口最多 全美最致命的國家公園是這個

失蹤人口最多 全美最致命的國家公園是這個
海底驚魂逾3天幸運獲救 英男：潛水器失聯太可怕

海底驚魂逾3天幸運獲救 英男：潛水器失聯太可怕
台女星嘆加州小費漲得離譜 消費50被要30小費

台女星嘆加州小費漲得離譜 消費50被要30小費