MLB／遇到剋星克蕭 大谷翔平連15場敲安中斷

大谷翔平20日3打數未敲安。（美聯社）

天使 隊「二刀流」球星大谷翔平 20日遇上剋星，對戰道奇 隊克蕭（Clayton Kershaw）3打數未敲安，退場後面對中繼投手也未突破，中斷連續15場敲安、連22場上壘，而天使隊也以0：2輸給道奇隊。

才剛獲選單周MVP，大谷翔平20日球棒熄火，前3打席面對先發投手克蕭，分別是飛球、三振、飛球出局，生涯累積對戰11打數都沒敲出過安打，8局下改面對左投佛格森（Caleb Ferguson），2好2壞後被一顆96.9哩速球三振。

大谷翔平20日作為先發第2棒、指定打擊，總計4打數0安打，打擊率下降到2成95，中止6月4日開始的連續安打場次，而明天他將以投手身分登板，生涯首次對上道奇隊。

克蕭20日讓天使隊一籌莫展，先發7局被敲出5支安打，但沒有掉分，另有5次三振、2次四壞保送，4局下朱力（Brandon Drury）直闖本壘被道奇隊美技長傳刺殺，7局下雖然開局就被敲2安，依然力保不失，收下本季第9勝，防禦率下修到2.72。

天使隊先發投手德梅斯（Reid Detmers）同樣繳出7局無失分好投，而且僅被敲2支安打，另有8次三振，成績比克蕭更優。

然而8局上換牛棚上場，道奇隊展開攻勢，羅哈斯（Miguel Rojas）二壘打加上布施（Michael Busch）一壘打，先馳得點，2出局後弗里曼（Freddie Freeman）、史密斯（Will Smith）連續2支安打再下一城。