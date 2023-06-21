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MLB／美日通算200轟 大谷差1支達標

體育新聞組／綜合報導
大谷翔平距離日美通算200轟只差1支全壘打。（美聯社）
大谷翔平距離日美通算200轟只差1支全壘打。（美聯社）

MLB洛杉磯天使日籍二刀流球星大谷翔平本季打擊亮眼，以24轟暫居大聯盟全壘打王，日美通算全壘打只差1支將達標200轟。若按目前進度，本季還有機會挑戰日美通算千安。

日本讀賣新聞報導，大谷進入6月後狀況極佳，目前不僅天使17場比賽全勤，還敲出9支全壘打，目前累積24轟獨步全大聯盟，日美通算全壘打數來到199轟，將迎接200轟的重大里程碑。

大谷日前已達成大聯盟生涯400分打點紀錄，如果保持這樣的狀態，本季很有機會再挑戰解鎖其他重要成就。

大谷6月目前打擊率剛好4成，目前本季打擊率3成；6月安打26支，本季至今83支。天使本季已完成74場賽事，大谷如照目前步調，到本季結束時應該可以敲出181支安打。

如果一切順利，大谷本季結束時的大聯盟生涯安打數將來到711支，加上日職時的296支，可達成日美通算1000安的里程碑。

大谷過去5季單季最多安紀錄，是2022年的160支；如果想在今年達成日美通算千安，本季就必須打破個人單季紀錄，而從目前大谷的狀態來看是有可能達成。

盜壘部分，大谷6月13日出戰德州遊騎兵時，第5度在大聯盟單季達成雙位數盜壘；依目前進度推估，大谷本季盜壘數可能來到21次，逼近2021年的26次，大聯盟生涯總計87次，加上日職盜壘數後剛好達成日美通算100盜。

投球部分，大谷本季三振數穩定增加，本季累計82局投球送出105次三振，雖然進入6月後稍微趨緩，但截至18日止仍暫居美聯第2。

大谷翔平的表現持續進化，突破人類想像，「老爹」歐提茲（David Ortiz）曾在今年經典賽上當面問大谷：「你從哪個星球來？」近日在多明尼加當地的Podcast節目上，還在研究這個話題，「我真的不知道他從哪個星球來！」

歐提茲在節目中提到，「大谷翔平現在所辦到的事情，不只是非常困難，而是根本不可能。」他進一步形容，「這就像是一個身體內同時存在馬丁尼茲（Pedro Martinez）和歐提茲，而這根本不可能發生在地球上。」

大谷翔平距離日美通算200轟只差1支全壘打。（美聯社）
大谷翔平距離日美通算200轟只差1支全壘打。（美聯社）

大谷翔平 天使 德州

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