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MLB／道奇答應為球場人員加薪 化解罷工危機

中央社／洛杉磯20日專電
美國職棒洛杉磯道奇隊是西岸人氣隊伍，也是大聯盟最賺錢的球隊之一。（中央社）
美國職棒洛杉磯道奇隊是西岸人氣隊伍，也是大聯盟最賺錢的球隊之一。（中央社）

經球場員工上街抗議，洛杉磯道奇隊今天與勞方達成協議，同意未來5年內為工作人員加薪45%到50%，化解了罷工危機。

這些成功為自己爭取權益的球場工作人員，包括引導入座的接待人員、保全安檢人員、票務人員、場務人員，6月初紐約洋基來訪的比賽，近百人集結抗議，爭得全國媒體版面的關注。

如今約450名球場工作人員獲得球隊方面的讓步，結束雙方長達幾個月的談判。道奇隊是美國西岸的人氣隊伍，也是美國職棒大聯盟（MLB）最賺錢的球隊之一。

「洛杉磯時報」報導，道奇隊與工作人員從去年11月就展開談判，一直到今年1月底雙方的合約期滿之後，仍然沒有達成共識，工作人員在沒有團體協約（collective bargaining agreement）的情況下工作至今。

勞方代表指出，球團與工作人員先前的協議要在未來5年為員工加薪18%，但有鑑於近幾年通貨膨脹，急速飆升的生活開銷，有必要更新這一項協議，為員工加薪更多。

在最新的這項協議達成之前，球場工作人員差一點啟動罷工。工會原訂上週投票決定罷工，日期訂在國慶日假期7月4日之前的7月3日那個主場比賽。萬一真的啟動罷工，球隊將損失重大。

罷工 道奇 洛杉磯

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