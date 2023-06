MLB／在大大的界外區挖呀挖呀挖 響尾蛇古瑞爾蓋出精緻沙堡

響尾蛇與釀酒人隊的比賽出現有趣一幕,當響尾蛇8局上取得8:1領先時,響尾蛇外野手古瑞爾(Lourdes Gurriel Jr.)在場邊玩起沙子挖呀挖呀挖,用心打造沙雕城堡,球團也把古瑞爾的作品照上傳到推特 ,獲得不少球迷稱讚。

從畫面中可見,古瑞爾拿出水杯,用場邊的沙土建設沙堡,動作看似非常專業,而且為了確保沙堡穩固和形狀,他每一步都相當小心仔細,依序完成4座沙堡後,還用葵花籽在沙堡外圍繞出護城河。

Sandcastles in the saaaaaand. pic.twitter.com/Cn8nvo5KK0

響尾蛇球團分享古瑞爾的作品後,網友紛紛讚賞:「告訴古瑞爾他做得很好」、「太美了」、「這不是沙堡,這是沙村」。

古瑞爾可能是一位閒不下來的人,他過去效力藍鳥時,也曾因為在場邊製作特調飲品引發球迷熱議。

Lourdes Gurriel Jr. making fruit cocktails during last night’s 28-5 win over the Red Sox 😂



(📸: @ArashMadani) pic.twitter.com/sf3OP57Tte