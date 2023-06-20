MLB／大谷翔平「美日通算」200轟將達標 本季可望挑戰千安

天使日籍二刀流大谷翔平。（路透）

美國職棒大聯盟MLB 洛杉磯天使 日籍二刀流球星大谷翔平本季打擊亮眼，以24轟暫居MLB全壘打王，日美通算全壘打將達標200轟。若按目前進度，本季還有機會挑戰日美通算千安。

日本 讀賣新聞報導，大谷進入6月後狀況極佳，目前不僅天使17場比賽全勤，還敲出9支全壘打，目前累積24轟獨步全大聯盟，日美通算全壘打數來到199轟，將迎接200轟的重大里程碑。

大谷6月18日已達成大聯盟生涯400分打點紀錄，如果保持這樣的狀態，本季很有機會再挑戰解鎖其他重要成就。

大谷6月目前打擊率剛好4成，目前本季打擊率3成；6月安打26支，本季至今83支。天使本季已完成74場賽事，大谷如照目前步調，到本季結束時應該可以敲出181支安打。

如果一切順利，大谷本季結束時的大聯盟生涯安打數將來到711支，加上日職時的296支，可達成日美通算1000安的里程碑。

大谷過去5季單季最多安紀錄，是2022年的160支；如果想在今年達成日美通算千安，本季就必須打破個人單季紀錄，而從目前大谷的狀態來看是有可能達成。

再看盜壘部分，大谷6月13日出戰德州遊騎兵時，第5度在大聯盟單季達成雙位數盜壘，對比2022球季11次盜壘，本季盜壘數成長速度驚人。

依目前進度推估，大谷本季盜壘數可能來到21次，逼近2021年的26次，大聯盟生涯總計87次，加上日職盜壘數後剛好達成日美通算100盜。

投球部分，大谷本季三振數穩定增加，本季累計82局投球送出105次三振，雖然進入6月後稍微趨緩，但截至日本時間6月19日止仍暫居美聯第2。

大谷如果照目前步調到本季結束時有機會投出229次三振，超過2022年的219次，大聯盟生涯總計670次，日美通算來到1294次，屆時有機會在奪三振超越星野仙一（1225次）、西本聖（1239次）、小林繁（1273次）等一干名將。